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Меган Маркл вийшла в ефір у сукні за 840 грн. Тепер її змітають з прилавків

Автор: Lite

Меган Маркл, яка нещодавно показала нову розкішну обручку, під час відеодзвінка по Facetime з телеведучим Джеймсом Корденом "засвітилася" в дешевій сукні. Тим самим дружина принца Гаррі дуже здивувала своїх шанувальників і фанатів Королівської сім'ї по всьому світу.

Увагу на "дешевий" образ Маркл звернули журналісти британського таблоїду Metro.

Наголошується, що чоловік Меган разом з ведучим The Late Late Show зателефонували 39-річній вагітній герцогині в ефірі шоу. Маркл вийшла на зв'язок, і на ній була сукню блакитного кольору.

Скріншот з відео

Так ось. Коли цей ролик поширився в мережі, представник бренду Velvet Torch з Лос-Анджелеса заявив, що герцогиня була одягнена в сукню його марки зі складками з пишними рукавами.

В Instagram-акаунті бренду навіть з'явився колаж, на якому з'єднані скріншоти описаного наряду і кадри з Маркл.

"Отже, це сталося сьогодні!" - свідчить підпис під постом.

В такій сукні ходить Меган Маркл

Цікаво, що вартість цього такого наряду становить всього 30 доларів, а це близько 840 гривень.

За інформацією Metro, як тільки шанувальники герцогині дізналися бренд сукні, вони моментально її розкупили.

"Мені потрібен цей наряд, тому що він був на Меган", - сказала одна з покупців.

А інша здивувалася: "Я думала, що сукня коштує не менше 300 доларів".

На сьогоднішній день на сайті бренду можна придбати сукню лише за попереднім замовленням.

В такому платті була Меган Маркл (фото: instagram.com/velvettorch)

Раніше ми писали, що принц Гаррі назвав справжню причину переїзду в США.

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Новини України Меган Маркл
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