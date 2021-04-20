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Она не меняется! 46-летняя Пенелопа Крус блистает на обложке глянца в откровенном наряде

Автор: Lite

Пенелопа Крус стала героиней нового номера испанской версии InStyle magazine. Примечательно, что свою первую обложку этого журнала звезда украшала в 2004-м году.

Фото актрисы, которые появились в ее блоге и на странице журнала в сети Instagram, покорили фанатов по всему миру.

"Актриса возвращается на наши страницы после первой обложки InStyle в 2004-м году. Мы празднуем и радуемся вместе с ней настоящему и всем планам на будущее", - написали представители издания в сети Instagram.

Пенелопа все так же прекрасна (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

На обложке она позирует в откровенном облегающем платье с глубоким декольте, которое стилисты сочетали с бриллиантовым колье. На других фото Пенелопа предстала в одном нижнем белье: полуобнаженное тело актрисы украшено роскошными украшениями. Все образы дополнены легким макияжем: четкие брови, выразительные глаза, чувственные губы и легкие веснушки... Благодаря мейк-апу, а также новой трендовой стрижке Крус выглядит юной и трогательной.

Поклонники поспешили выразить свое мнение от увиденного: "Ты просто идеальна", "Ошеломительна, как всегда", "О боги!", "Вау, я потерял дар речи", "Икона", "Восхитительная королева", "Вау", "Очень красивая", "Красота", "Сногсшибательная красота", - пишут они.

Напоминим, Пенелопа Крус часто совершает выходы в свет, как посланница красоты нескольких брендов. В качестве лица Chanel она блистала на показе бренда.

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