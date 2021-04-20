Вона не змінюється! 46-річна Пенелопа Крус красується на обкладинці глянцю у відвертому вбранні

"Актриса повертається на наші сторінки після першої обкладинки InStyle в 2004-му році. Ми святкуємо і радіємо разом з нею справжньому і всім планам на майбутнє", - написали представники видання в мережі Instagram.

Пенелопа все так само прекрасна (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

На обкладинці вона позує у відвертій чорній сукні з глибоким декольте, яку стилісти поєднали з діамантовим кольє. На інших фото Пенелопа з'явилася в одній нижній білизні: напівоголене тіло актриси прикрашене розкішними прикрасами. Всі образи доповнені легким макіяжем: чіткі брови, виразні очі, чуттєві губи і легкі веснянки... Завдяки мейк-апу, а також новій трендовій зачісці Крус виглядає юною і зворушливою.

Шанувальники поспішили висловити свою думку від побаченого: "Ти просто ідеальна", "Приголомшлива, як завжди", "О, боги!", "Вау, я втратив дар мови", "Ікона", "Чудова королева", "Вау", "Дуже красива", "Краса", "Оглушаюча краса", - пишуть вони.