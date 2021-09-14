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Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки "Оскара" в мире моды

Автор: Ольга Турчаникова

Крупнейшее модное событие Met Gala в этом году вернулось, собрав самых ярких звезд со всего мира. Предлагаем полюбоваться фантазийными нарядами знаменитостей и определить своих фаворитов.

Топ самых ярких образов с красной ковровой дорожки Met Gala 2021.

В этом году тема бала и выставки заявлена следующая: "In America: A lexicon of Fashion" ("В Америке: лексикон моды"). Как объяснил куратор мероприятия Эндрю Болтон, пандемия существенно изменила фешн-индустрию, и ей просто необходима поддержка. Поэтому главное внимание было решено уделить локальной американской моде, которая исследует вопросы равенства, разнообразия и инклюзивности.

Напомним, обычно Met Gala проходит в первый понедельник мая. В прошлом году из-за мировой пандемии событие пришлось отменить, а в этом году - сдвинуть дату на более поздний срок. Тем не менее, его посетило максимальное количество звезд первой величины. Любуемся!

Эмили Ратаковски (фото: Getty Images)

Кайя Гербер (фото: Getty Images)

Ирина Шейк (фото: Getty Images)

Валентина Сампайо (фото: Getty Images)

Меган Фокс (фото: Getty Images)

Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)

Эмили Блант (фото: Getty Images)

Кендалл Дженнер (фото: Getty Images)

Джиджи Хадид (фото: Getty Images)

Лурдес Леон (фото: Getty Images)

Винни Харлоу (фото: Getty Images)

Рианна и A$AP Rocky (фото: Getty Images)

Маргарет Куэлли (фото: Getty Images)

Джастин и Хейли Бибер (фото: Getty Images)

Сиенна Миллер (фото: Getty Images)

Билли Айлиш (фото: Getty Images)

Ранее мы писали про топ-10 самых роскошных образов Венецианского кинофестиваля 2021.

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