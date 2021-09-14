Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки "Оскара" в мире моды

Крупнейшее модное событие Met Gala в этом году вернулось, собрав самых ярких звезд со всего мира. Предлагаем полюбоваться фантазийными нарядами знаменитостей и определить своих фаворитов.
Топ самых ярких образов с красной ковровой дорожки Met Gala 2021.
В этом году тема бала и выставки заявлена следующая: "In America: A lexicon of Fashion" ("В Америке: лексикон моды"). Как объяснил куратор мероприятия Эндрю Болтон, пандемия существенно изменила фешн-индустрию, и ей просто необходима поддержка. Поэтому главное внимание было решено уделить локальной американской моде, которая исследует вопросы равенства, разнообразия и инклюзивности.
Напомним, обычно Met Gala проходит в первый понедельник мая. В прошлом году из-за мировой пандемии событие пришлось отменить, а в этом году - сдвинуть дату на более поздний срок. Тем не менее, его посетило максимальное количество звезд первой величины. Любуемся!
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