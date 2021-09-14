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Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки "Оскара" в світі моди

Автор: Ольга Турчанікова

Найбільша модна подія Met Gala в цьому році повернулася, зібравши найяскравіших зірок з усього світу. Пропонуємо помилуватися фантазійними вбраннями знаменитостей і визначити своїх Фаворитів.

Топ найяскравіших образів з червоної килимової доріжки Met Gala 2021.

Цього року тема балу і виставки заявлена наступна: "In America: a lexicon of Fashion! ("В Америці: лексикон моди"). Як пояснив куратор заходу Ендрю Болтон, пандемія істотно змінила фешн-індустрію, і їй просто необхідна підтримка. Тому головну увагу було вирішено приділити локальній американській моді, яка досліджує питання рівності, різноманітності та інклюзивності.

Нагадаємо, зазвичай Met Gala проходить в перший понеділок травня. Минулого року через світову пандемію подію довелося скасувати, а цього року - зрушити дату на більш пізній термін. Проте, її відвідала максимальна кількість зірок першої величини. Милуємося!

Емілі Ратаковскі (фото: Getty Images)

Кайя Гербер (фото: Getty Images)

Ірина Шейк (фото: Getty Images)

Валентина Сампайо (фото: Getty Images)

Меган Фокс (фото: Getty Images)

Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

Емілі Блант (фото: Getty Images)

Кендалл Дженнер (фото: Getty Images)

Джіджі Хадід (фото: Getty Images)

Лурдес Леон (фото: Getty Images)

Вінні Харлоу (фото: Getty Images)

Ріанна і A$AP Rocky (фото: Getty Images)

Маргарет Куеллі (фото: Getty Images)

Джастін і Хейлі Бібер (фото: Getty Images)

Сієнна Міллер (фото: Getty Images)

Біллі Айліш (фото: Getty Images)

Раніше ми писали про топ-10 найрозкішніших образів Венеціанського кінофестивалю 2021.

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