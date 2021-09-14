Met Gala 2021: найбільш сліпучі образи зірок з червоної доріжки "Оскара" в світі моди

Найбільша модна подія Met Gala в цьому році повернулася, зібравши найяскравіших зірок з усього світу. Пропонуємо помилуватися фантазійними вбраннями знаменитостей і визначити своїх Фаворитів.
Топ найяскравіших образів з червоної килимової доріжки Met Gala 2021.
Цього року тема балу і виставки заявлена наступна: "In America: a lexicon of Fashion! ("В Америці: лексикон моди"). Як пояснив куратор заходу Ендрю Болтон, пандемія істотно змінила фешн-індустрію, і їй просто необхідна підтримка. Тому головну увагу було вирішено приділити локальній американській моді, яка досліджує питання рівності, різноманітності та інклюзивності.
Нагадаємо, зазвичай Met Gala проходить в перший понеділок травня. Минулого року через світову пандемію подію довелося скасувати, а цього року - зрушити дату на більш пізній термін. Проте, її відвідала максимальна кількість зірок першої величини. Милуємося!
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