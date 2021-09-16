Милкшейк и электрик: стилист рассказала, какие ногти в тренде этой осенью

Тренды цвета ногтей на осень 2021 (фото: pexels.com)

Тренды маникюра на осень 2021

Все оттенки синего (blue electric, royal blue, сапфир)

Осень сложно представить без винного оттенка (бургунди, марсала, бордо)

Градиент в шоколадно-пастельной гамме

Цвет хаки и оливковый - возвращает нас в тренды 2020-го

Милкшейк - hot, hot, hot

Так называемая техника swirls (завихрения, абстракция, ломаные линии)

Если летом многие из нас были в восторге от полевых цветов, то этой осенью переходим на листочки и стебельки

Ну и наконец, замыкающее звено - все оттенки зеленого (изумруд, травянистый)

Тренды маникюра: примеры луков

От ярко-синего до насыщенного изумрудного: этой осенью особенно выигрышно смотрятся насыщенные тона.

Абстракция на ногтях приветствуется: расплывчастые рисунки в виде волн и ломанных линий.

Трава на ногтях: этой осенью мы полюбим зеленый еще сильнее и трепетнее, ну только посмотрите на это!

Милкшейк: для любительниц классики - в самый раз.

Куда без бургунди? Выглядит очень по-осеннему, насыщенный и "уютный" цвет, которые подходит к любому наряду.

Какие ноготки сделать в этот раз? (фото: instagram.com/faila_spb)