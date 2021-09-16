Милкшейк и электрик: стилист рассказала, какие ногти в тренде этой осенью

Осенние тренды в nail-творчестве этой осенью будут разнообразными: все мы часто будем видеть яркие и насыщенноые тона, от синего до изумрудного.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова.
Тренды маникюра: примеры луков
От ярко-синего до насыщенного изумрудного: этой осенью особенно выигрышно смотрятся насыщенные тона.
Абстракция на ногтях приветствуется: расплывчастые рисунки в виде волн и ломанных линий.
Трава на ногтях: этой осенью мы полюбим зеленый еще сильнее и трепетнее, ну только посмотрите на это!
Милкшейк: для любительниц классики - в самый раз.
Куда без бургунди? Выглядит очень по-осеннему, насыщенный и "уютный" цвет, которые подходит к любому наряду.
Какие ноготки сделать в этот раз? (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист рассказала, какой принт на одежде в моде этой осенью.