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Милкшейк и электрик: стилист рассказала, какие ногти в тренде этой осенью

Автор: Татьяна Турчаникова

Осенние тренды в nail-творчестве этой осенью будут разнообразными: все мы часто будем видеть яркие и насыщенноые тона, от синего до изумрудного.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова.

Тренды цвета ногтей на осень 2021 (фото: pexels.com)

Тренды маникюра на осень 2021

  • Все оттенки синего (blue electric, royal blue, сапфир)
  • Осень сложно представить без винного оттенка (бургунди, марсала, бордо)
  • Градиент в шоколадно-пастельной гамме
  • Цвет хаки и оливковый - возвращает нас в тренды 2020-го
  • Милкшейк - hot, hot, hot
  • Так называемая техника swirls (завихрения, абстракция, ломаные линии)
  • Если летом многие из нас были в восторге от полевых цветов, то этой осенью переходим на листочки и стебельки
  • Ну и наконец, замыкающее звено - все оттенки зеленого (изумруд, травянистый)

Тренды маникюра: примеры луков

От ярко-синего до насыщенного изумрудного: этой осенью особенно выигрышно смотрятся насыщенные тона.

Абстракция на ногтях приветствуется: расплывчастые рисунки в виде волн и ломанных линий.

Трава на ногтях: этой осенью мы полюбим зеленый еще сильнее и трепетнее, ну только посмотрите на это!

Милкшейк: для любительниц классики - в самый раз.

Куда без бургунди? Выглядит очень по-осеннему, насыщенный и "уютный" цвет, которые подходит к любому наряду.

Какие ноготки сделать в этот раз? (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист рассказала, какой принт на одежде в моде этой осенью.

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Роузи Хантингтон-Уайтли