Мілкшейк і електрик: стиліст розповіла, які нігті в тренді цієї осені

Осінні тренди в nail-творчості цієї осені будуть різноманітними: всі ми часто будемо бачити яскраві і насиченоие тони, від синього до смарагдового.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файіла Кадирова.
Тренди манікюру: приклади луків
Від яскраво-синього до насиченого смарагдового: цієї осені особливо виграшно виглядають насичені тони.
Абстракція на нігтях вітається: розпливчасті малюнки у вигляді хвиль і ламаних ліній.
Трава на нігтях: цієї осені ми полюбимо зелений ще сильніше і ніжніше, ну тільки подивіться на це!
Мілкшейк: для любительок класики - це воно!
Куди без бургунді? Виглядає дуже по-осінньому, насичений і "затишний" колір, що підходить до будь-якого вбрання.
Які нігтики зробити в цей раз? (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст розповіла, який принт на одязі в моді цієї осені.