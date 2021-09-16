RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Мілкшейк і електрик: стиліст розповіла, які нігті в тренді цієї осені

Автор: Тетяна Турчанікова

Осінні тренди в nail-творчості цієї осені будуть різноманітними: всі ми часто будемо бачити яскраві і насиченоие тони, від синього до смарагдового.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файіла Кадирова.

Тренди кольору нігтів на осінь 2021 (фото: pexels.com)

Тренди манікюру на осінь 2021

  • Всі відтінки синього (blue electric, royal blue, сапфір)
  • Осінь складно уявити без винного відтінку (бургунді, марсала, бордо)
  • Градієнт в шоколадно-пастельній гамі
  • Колір хакі і оливковий повертає нас в тренди 2020-го
  • Мілкшейк - hot, hot, hot
  • Так звана техніка swirls (завихрення, абстракція, ламані лінії)
  • Якщо влітку багато хто з нас були в захваті від польових квітів, то цієї осені переходимо на листочки і стеблинки
  • Ну і нарешті, замикають коло всі відтінки зеленого (смарагд, трав'янистий)

Тренди манікюру: приклади луків

Від яскраво-синього до насиченого смарагдового: цієї осені особливо виграшно виглядають насичені тони.

Абстракція на нігтях вітається: розпливчасті малюнки у вигляді хвиль і ламаних ліній.

Трава на нігтях: цієї осені ми полюбимо зелений ще сильніше і ніжніше, ну тільки подивіться на це!

Мілкшейк: для любительок класики - це воно!

Куди без бургунді? Виглядає дуже по-осінньому, насичений і "затишний" колір, що підходить до будь-якого вбрання.

Які нігтики зробити в цей раз? (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст розповіла, який принт на одязі в моді цієї осені.

Читайте LITE в Google News
Роузі Хантінгтон-Уайтлі