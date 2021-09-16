Мілкшейк і електрик: стиліст розповіла, які нігті в тренді цієї осені

Тренди кольору нігтів на осінь 2021 (фото: pexels.com)

Тренди манікюру на осінь 2021

Всі відтінки синього (blue electric, royal blue, сапфір)

Осінь складно уявити без винного відтінку (бургунді, марсала, бордо)

Градієнт в шоколадно-пастельній гамі

Колір хакі і оливковий повертає нас в тренди 2020-го

Мілкшейк - hot, hot, hot

Так звана техніка swirls (завихрення, абстракція, ламані лінії)

Якщо влітку багато хто з нас були в захваті від польових квітів, то цієї осені переходимо на листочки і стеблинки

Ну і нарешті, замикають коло всі відтінки зеленого (смарагд, трав'янистий)

Тренди манікюру: приклади луків

Від яскраво-синього до насиченого смарагдового: цієї осені особливо виграшно виглядають насичені тони.

Абстракція на нігтях вітається: розпливчасті малюнки у вигляді хвиль і ламаних ліній.

Трава на нігтях: цієї осені ми полюбимо зелений ще сильніше і ніжніше, ну тільки подивіться на це!

Мілкшейк: для любительок класики - це воно!

Куди без бургунді? Виглядає дуже по-осінньому, насичений і "затишний" колір, що підходить до будь-якого вбрання.

Які нігтики зробити в цей раз? (фото: instagram.com/faila_spb)