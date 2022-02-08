Мини-платье и босоножки на каблуке: рэпер Bad Bunny презентовал новую коллекцию Jacquemus

Bad Bunny – пуэрториканский рэпер, обладатель "Грэмми", испаноязычный исполнитель, которому удалось завоевать любовь и признание по всему миру, треки рэпера регулярно попадают на вершины музыкальных чартов.

Исполнитель не любит афишировать свою личную жизнь, но известно, что его возлюбленная – не из мира шоу-бизнеса, девушку зовут Габриэла Берлингери и она занимается дизайном ювелирных украшений.

Bad Bunny на фото позирует у бассейна, поливает себя из шланга, ездит на велосипеде и катается на гидроцикле в живописных и даже вызывающих нарядах: розовое мини-платье, шорти-карго, голубые босоножки на каблуке…

Коллекцию снимали в январе 2022 (фото: instagram.com/jacquemus)