UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мини-платье и босоножки на каблуке: рэпер Bad Bunny презентовал новую коллекцию Jacquemus

Автор: Татьяна Турчаникова

Французский бренд Jacquemus любит удивлять! На днях Симон Жакмюс презентовал рекламную кампанию своей новой коллекции под названием Le Splash.

В кампании снялся рэпер Bad Bunny, один из любимых шоуменов дизайнера. Он позировал фотографу Тому Кнеллеру.

Яркими снимками Симон поделился на своей официальной странице в Instagram.

Bad Bunny – пуэрториканский рэпер, обладатель "Грэмми", испаноязычный исполнитель, которому удалось завоевать любовь и признание по всему миру, треки рэпера регулярно попадают на вершины музыкальных чартов.

Исполнитель не любит афишировать свою личную жизнь, но известно, что его возлюбленная – не из мира шоу-бизнеса, девушку зовут Габриэла Берлингери и она занимается дизайном ювелирных украшений.

Bad Bunny на фото позирует у бассейна, поливает себя из шланга, ездит на велосипеде и катается на гидроцикле в живописных и даже вызывающих нарядах: розовое мини-платье, шорти-карго, голубые босоножки на каблуке…

Коллекцию снимали в январе 2022 (фото: instagram.com/jacquemus)

Раньше свою новую коллекцию презентовал бренд Off-White, тренды теплого сезона.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды