Міні-сукня та босоніжки на підборах: репер Bad Bunny презентував нову колекцію Jacquemus

Bad Bunny, пуерториканський репер, володар "Греммі", іспаномовний виконавець, якому вдалося завоювати любов і визнання по всьому світу, треки репера регулярно потрапляють на вершини музичних чартів.

Виконавець не любить афішувати своє особисте життя, але відомо, що його кохана – не зі світу шоу-бізнесу, дівчину звуть Габріела Берлінгері і вона займається дизайном ювелірних прикрас.

Bad Bunny на фото позує біля басейну, поливає себе зі шланга, їздить на велосипеді і катається на гідроциклі в мальовничих і навіть зухвалих нарядах: рожеве міні-плаття, шорті-карго, блакитні босоніжки на підборах…

Колекцію знімали в січні 2022 (фото: instagram.com/jacquemus)