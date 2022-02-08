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Міні-сукня та босоніжки на підборах: репер Bad Bunny презентував нову колекцію Jacquemus

Автор: Тетяна Турчанікова

Французький бренд Jacquemus любить дивувати! Днями Симон Жакмюс презентував рекламну кампанію своєї нової колекції під назвою Le Splash.

У кампанії знявся репер Bad Bunny, один з улюблених шоуменів дизайнера. Він позував фотографу Тому Кнеллеру.

Яскравими знімками Симон поділився на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Bad Bunny, пуерториканський репер, володар "Греммі", іспаномовний виконавець, якому вдалося завоювати любов і визнання по всьому світу, треки репера регулярно потрапляють на вершини музичних чартів.

Виконавець не любить афішувати своє особисте життя, але відомо, що його кохана – не зі світу шоу-бізнесу, дівчину звуть Габріела Берлінгері і вона займається дизайном ювелірних прикрас.

Bad Bunny на фото позує біля басейну, поливає себе зі шланга, їздить на велосипеді і катається на гідроциклі в мальовничих і навіть зухвалих нарядах: рожеве міні-плаття, шорті-карго, блакитні босоніжки на підборах…

Колекцію знімали в січні 2022 (фото: instagram.com/jacquemus)

Раніше свою нову колекцію презентував бренд Off-White, тренди теплого сезону.

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