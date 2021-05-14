Мини-шорты и куртка в духе 90-х: Хейли Бибер покорила спортивной фигурой в трендовом наряде

Хейли Бибер меняет стили с молниеносной скоростью. Только вчера супруга Джастина Бибера учила создавать соблазнительный вечерний образ , а сегодня уже готова переключаться на спорт и деним.

Модель и икона стиля показала несколько кадров , где в центре внимания оказались не только стильные вещи, но и ее фигура.

Хейли Бибер надела крошечные шорты, серую футболку и джинсовую куртку классического кроя от Levis. Несмотря на довольно простые составляющие, лук получился стильным и гармоничным. К слову, такие вещи, словно родом из 90-х, сейчас на пике популярности. Дополнили аутфит, созданный для рекламной кампании, белые кроссовки и высокие белые носки. Именно такие сейчас нужно выбирать модницам.

Хейли Бибер обожает деним (фото: instagram.com/haileybieber)

Спортивная фигура 24-летней знаменитости в таком наряде выглядела просто роскошно. Стройные ноги, пресс и точеный силуэт покорили фанатов. "Ты лучшая, Хейли", "Какая же она милашка", "Супер", "Вау", - поддержали девушку фолловеры.