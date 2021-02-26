Мини-шорты и пиджак-оверсайз: Кайли Дженнер демонстрирует стройную фигуру в стильном наряде

Кайли Дженнер показала очередной образ, который так и хочется взять "в оборот". Он отлично подойдет тем, кто готов примерить мини-шорты, не дожидаясь жарких летних дней.

Кайли, как всегда, сделала сразу несколько фото , чтобы ее наряд можно было рассмотреть во всех деталях. Берем на заметку!

Кайли позирует в мини-шортах из денима, а также сером топе. Сверху она накинула серый пиджак, словно на несколько размеров больше. Дополнил образ высокие белые сапоги с квадратным носком и необычной формы каблуком, а еще крошечная сумочка от Jacquemus, солнцезащитные очки cat eye в серой оправе и маска такого же цвета.

Кайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли отправилась на прогулку вместе со своим щенком по кличке Кевин, выразив любовь своему питомцу. Пара вызвала бурный восторг в сети. Но умиленные комментарии все же потерялись на фоне восторгов от внешнего вида Дженнер, которую называют "королевой" и просто "первой всегда".