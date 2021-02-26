Міні-шорти і піджак-оверсайз: Кайлі Дженнер демонструє струнку фігуру в стильному вбранні

Кайлі Дженнер показала черговий образ, який так і хочеться взяти "в оборот". Він відмінно підійде тим, хто готовий приміряти міні-шорти, не чекаючи спекотних літніх днів.

Кайлі, як завжди, зробила відразу кілька фото , щоб її вбрання можна було розглянути у всіх деталях. Беремо до уваги!

Кайлі позує в міні-шортах з деніму, а також сірому топі. Зверху вона накинула сірий піджак, наче на кілька розмірів більше. Доповнили образ високі білі чоботи з квадратним носком і незвичайної форми каблуком, а ще крихітна сумочка від Jacquemus, сонцезахисні окуляри cat eye в сірій оправі і маска такого ж кольору.

Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі вирушила на прогулянку разом зі своїм цуценям на прізвисько Кевін, висловивши любов своєму вихованцеві. Пара викликала бурхливе захоплення у мережі. Але розчулені коментарі все ж загубилися на тлі захоплення від зовнішнього вигляду Дженнер, яку називають "королевою" і просто "першою завжди".