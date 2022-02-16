Мода на грани: почему бренд Schiaparelli полюбился миру и почему его ненавидела Коко Шанель

С ранних лет Эльза была увлечена искусством во всех его проявлениях, но прилежности в учебе от нее было не дождаться. Она хваталась за множество идей и так же легко их бросала. Девочка изводила близких неординарными поступками и буйным характером. А когда выросла, при первой возможности сбежала из родного дома, отправившись в Лондон работать няней.

Эльза Скиапарелли всегда была эксцентричной (фото: Getty Images)

Там она встретила своего будущего мужа и вместе с ним перебралась в Нью-Йорк. Но семейное счастье не сложилось, и беременная Скиапарелли вернулась в Париж, чтобы родить дочь Гого и начать новую – модную – главу своей жизни.

Освоившись в новой среде, она окунулась в светскую жизнь французской столицы и завела массу полезных знакомств. Огромное влияние на ее судьбу произвела дружба с самым популярным кутюрье тех лет – Полем Пуаре. Последовав примеру дизайнера, она начала создавать свои первые эскизы. Правда, долгое время безрезультатно пыталась найти желающих шить платья по ним.

Главной соперницей Эльзы была Коко Шанель (фото: Getty Images)

Успех пришел неожиданно – однажды Эльза попросила свою знакомую связать свитер с бантом по своему рисунку. И уже через неделю получила заказ на еще 20 таких же. Бешеная популярность вещей Эльзы среди модниц Парижа позволила Скиапарелли в 1927 году основать свой собственнй дом моды. А в 1934-м, обладая духом новаторства, она первая открыла бутик, который работал по принципу прет-а-порте. Клиенты наконец могли купить сразу готовые изделия, чтобы не ждать их индивидуального пошива.

Сегодня эскизы Эльзы используют для новых коллекций (фото: instagram.com/schiaparelli)

Экстравагантная и остро чувствующая веяния времени, Эльза была своей в богемных кругах и водила дружбу с художниками-сюрреалистами, писателями и фотографами, включая Сальвадора Дали, Жана Кокто и Сесила Битона. Но был у нее и заклятый враг – в лице Коко Шанель. Основательница легендарного дома Chanel исповедовала лаконичность и элегантность. Провокационные образы соперницы казались ей кричащей безвкусицей.

Две значимые фигуры в мире моды часто пересекались и переманивали друг у друга клиентов. Впрочем, своих людей Эльза нашла легко, в том числе и среди звезд шоу-бизнеса – ее экстравагантные наряды вызывали восхищение у режиссеров и актеров. Скиапарелли заключила длительные контракты с MGM и Paramount, создавая наряды для Кэтрин Хепберн, Мэй Уэст, Марлен Дитрих и Мишель Морган.

В 1939 году Эльза Скиапарелли представила легендарную коллекцию "Зодиак" (фото: instagram.com/schiaparelli)

Ее образы отличались кричащими деталями и сюрреалистичными формами, но эпатажной итальянке мы обязаны и многим комфортным изобретениям. Эльза ввела в моду застежку-молнию, которую стала использовать на вечерних платьях, раздельный купальник, а также газетный принт. Также дизайнер создала моду на Shocking Pink, "разрешив" модницам носить розовый без риска считаться безвкусными.

Со Второй мировой войной бренд пережил серьезный кризис. Эльза долгое время отказывалась покидать Париж и старалась держаться на плаву, создавая "военные" коллекции: в них вошли функциональные вещи нейтральных тонов, которые помогли при надобности прятаться и быть "хамелеонами". Тем не менее, работа не шла, так как большинство членов ее команды уехали из города. Вскоре и сама Скиапарелли отправилась в Америку.

Schiaparelli & Prada (фото: Getty Images)

Вернувшись в 1945-м в Париж, она попыталась восстановить бренд. Но это требовало огромных денежных вложений, которых у Эльзы не было. К тому же общество уже захватили новые веяния – Париж сходил с ума от диоровского new look. Какое-то время Эльза создавала вещи для преданных клиентов, но в 1954-м вынуждена была закрыть бутик.

Конец жизни дизайнер провела в Тунисе, куда отправилась воспитывать внучек. Умерла Скиапарелли в 1973 году, в свой последний путь отправившись в пижаме цвета Shocking Pink, как и завещала.

Белла Хадид на Каннском кинофестивале (фото: instagram.com/schiaparelli)

Тем не менее, модному дому суждено было возродиться. В 2006 году владелец Tod’s Group Диего Делла Валле выкупил у наследников Эльзы Скиапарелли права на бренд и открыл бутик. Руководить перезапуском бренда был назначен Кристиан Лакруа – в 2013-м году он создал первую коллекцию.

Над следующей работал Марко Дзанини, а в 2015-м его сменил Бертран Гийон, который задержался на посту креативного директора надолго. Благодаря ему в 2017-м году дом Schiaparelli стал постоянным членом Синдиката высокой моды в Париже. В 2019-м на пост Гийона пришел бывший арт-директор Thom Browne Дэниел Розберри.

Модные инфлюенсеры и знаменитости обожат бренд (фото: instagram.com/schiaparelli)

Сегодня бренд стремится адаптировать уникальное сюрреалистичное наследие Эльзы Скиапарелли к современности. И знаменитости с удовольствием поддерживают эту тенденцию. От Хелен Миррен в "шокирующе розовом" платье на "Оскаре" в 2019-м до Леди Гаги на инаугурации Джо Байдена в кастомизированном кутюрном платье Schiaparelli и Беллы Хадид в платье с золотыми бронхами на Каннском кинофестивале. Каждый выход в наряде бренда становится сенсацией.

Schiaparelli на Неделе моды в Париже (фото: instagram.com/schiaparelli)

Мастера дома умело вплетают вещи Schiaparelli в современную культуру, и звезды просто одержимы ими. В числе фанатов эксцентричных нарядов звезда сериала "Эйфория" Хантер Шафер, Эмма Корин, воплотившая принцессу Диану в "Короне", Ким Кардашьян, Канье Уэст, его экс – Джулия Фокс, Зендая, Белла Хадид и многие другие.

Недавний показ на Неделе моды в Париже только утвердил Schiaparelli в лидерских позициях. Так что вскоре стоит ждать новые появления знаменитостей в образах бренда на многочисленных светских событиях.