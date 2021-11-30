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Мода перевоплощения - новый тренд, который сэкономит ваши деньги (фото)

Автор: Татьяна Турчаникова

Признайтесь, вам тоже хотелось бы обладать магическими способностями, позволяющими щелкнуть пальцами - и мгновенно переодеться в новый наряд? Теперь это стало возможным! Конечно, речь сейчас не о волшебстве. Просто мир захватила мода на вещи-трансформеры, которые помогают их владельцу быстро изменить свой внешний вид.

Был свитер - стал топ. Были мелки сережки-кольца - стали крупные серьги. Это еще что! Как вам высокие "сапоги рыбака", которые превращаются в туфли? Очевидное преимущество такой одежды еще и в том, что она действительно позволит вам сэкономить деньги, сообщает instyle.com.

Бра на платье - самостоятельный топ (фото: instagram.com/asos)

Конечно, для детей 90-х и 00-х трюк с быстрым изменением может показаться не очень новым, мир уже видел и отстегивающиеся брюки, и круглые шарфы, которые можно было бы стилизовать под платье. Но в 2021-2022 году одежда-трансформер становится более изысканной и интересной. Тенденция расширилась и на аксессуары: кошельки, которые превращаются в рюкзаки, и обручи, которые превращаются в серьги-подвески.

Мода на перевоплощения также придется по душе тем, кто хочет сэкономить одну-другую тысячу гривен или делать покупки более рационально. Больше не нужно покупать пальто и жилет. Один предмет гардероба теперь можно носить, как оба.

Вещи-трансформеры, которые сэкономят ваши деньги

  • Куртка-жилет

  • Сапоги-туфли

  • Сережки-трансформеры

  • Платье-юбка-топ

  • Штаны-шорты

Вещи-трансформеры покоряют мир (фото: Courteesy)

Раньше стилист рассказала, как сделать тонкие волосы визуально более густыми.

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