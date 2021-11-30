Мода перевтілення - новий тренд, який заощадить ваші гроші (фото)

Бра на сукні - самостійний топ (фото: instagram.com/asos)

Звичайно, для дітей 90-х і 00-х трюк зі швидкою зміною може здатися не дуже новим, світ вже бачив і штани, що відстібаються, і круглі шарфи, які можна було б стилізувати під плаття. Але в 2021-2022 році одяг-трансформер стає більш вишуканим і цікавим. Тенденція розширилася і на аксесуари: гаманці, які перетворюються на рюкзаки, і обручі, які перетворюються на сережки-підвіски.

Мода на перевтілення також припаде до душі тим, хто хоче заощадити одну-іншу тисячу гривень або робити покупки більш раціонально. Вже не потрібно купувати пальто і жилет. Один предмет гардероба тепер можна носити, як обидва.

Речі-трансформери, які заощадять ваші гроші

Куртка-жилет

Чоботи-туфлі

Сережки-трансформери

Плаття-топ-спідниця

Штани-шорти

Речі-трансформери захоплюють світ (фото: Courteesy)