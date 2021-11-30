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Мода перевтілення - новий тренд, який заощадить ваші гроші (фото)

Автор: Тетяна Турчанікова

Зізнайтеся, вам теж хотілося б володіти магічними здібностями, що дозволяють клацнути пальцями - і миттєво переодягнутися в новий наряд? Тепер це стало можливим! Звичайно, мова зараз не про диво. Просто світ захопила мода на речі-трансформери, які допомагають їх власнику швидко змінити свій зовнішній вигляд.

Був светр - став топ. Були дрібні сережки-кільця - стали великі сережки. Це ще що! Як вам високі "чоботи рибалки", які перетворюються в туфлі? Очевидна перевага такого одягу ще й в тому, що вона дійсно дозволить вам заощадити гроші, повідомляє instyle.com.

Бра на сукні - самостійний топ (фото: instagram.com/asos)

Звичайно, для дітей 90-х і 00-х трюк зі швидкою зміною може здатися не дуже новим, світ вже бачив і штани, що відстібаються, і круглі шарфи, які можна було б стилізувати під плаття. Але в 2021-2022 році одяг-трансформер стає більш вишуканим і цікавим. Тенденція розширилася і на аксесуари: гаманці, які перетворюються на рюкзаки, і обручі, які перетворюються на сережки-підвіски.

Мода на перевтілення також припаде до душі тим, хто хоче заощадити одну-іншу тисячу гривень або робити покупки більш раціонально. Вже не потрібно купувати пальто і жилет. Один предмет гардероба тепер можна носити, як обидва.

Речі-трансформери, які заощадять ваші гроші

  • Куртка-жилет

  • Чоботи-туфлі

  • Сережки-трансформери

  • Плаття-топ-спідниця

  • Штани-шорти

Речі-трансформери захоплюють світ (фото: Courteesy)

Раніше стиліст розповіла, як зробити тонке волосся візуально більш густими.

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