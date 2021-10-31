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Модные уловки: стилист научила одеваться стильно и тепло в холодное время года

Автор: Ольвия Агаркова

Как считаете, одеваться стильно и тепло - это реально? С приходом холодов хочется чувствовать себя комфортно, ощущать тепло, но и трендовые луки никто не отменял, ведь холодное время года – не повод отказать себе в желании выглядеть актуально и модно.

Стилист Катя Полякова рассказала в Instagram, как выгядеть стильно и чувствовать себя уютно и тепло в холодное время года.

Стоит отметить, что все воспринимают холод по-разному. Кто-то ходит всю зиму с голыми щиколотками. Кто-то, только ветерок подует, облачается в 10 слоев. Так что универсальных рекомендаций тут нет и быть не может.

Во-вторых, когда объективно очень холодно, о моде уже нет смысла говорить. Тут главное выжить (выстоять на остановке, добраться до работы). Но к счастью, сейчас такие технологии — куртки, экошубы, дубленки и даже пальто, которые сохраняют тепло при очень низких температурах.

С приходом первых осенних ощутимых холодов стилист поделилась некоторыми хитростями, которые, окажутся полезными. Предложенные готовые решения являются основной и общими рекомендациями, но все идеи можно подогнать под свои потребности.

Модные пуховики

Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)

Альтернатива пуховикам – стильно и элегантно

Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)

Спасет трендовая многослойность

Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)

Высокие сапоги – хитрый модный ход

Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)

Головные уборы – держим голову в тепле

Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)

Теплая обувь – когда главное комфорт

Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)

Напомним, что ранее стилист Алина Некипелая научила выглядеть более женственно с помощью модных уловок.

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