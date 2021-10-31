Модные уловки: стилист научила одеваться стильно и тепло в холодное время года

Как считаете, одеваться стильно и тепло - это реально? С приходом холодов хочется чувствовать себя комфортно, ощущать тепло, но и трендовые луки никто не отменял, ведь холодное время года – не повод отказать себе в желании выглядеть актуально и модно.
Стилист Катя Полякова рассказала в Instagram, как выгядеть стильно и чувствовать себя уютно и тепло в холодное время года.
Стоит отметить, что все воспринимают холод по-разному. Кто-то ходит всю зиму с голыми щиколотками. Кто-то, только ветерок подует, облачается в 10 слоев. Так что универсальных рекомендаций тут нет и быть не может.
⠀
Во-вторых, когда объективно очень холодно, о моде уже нет смысла говорить. Тут главное выжить (выстоять на остановке, добраться до работы). Но к счастью, сейчас такие технологии — куртки, экошубы, дубленки и даже пальто, которые сохраняют тепло при очень низких температурах.
⠀
С приходом первых осенних ощутимых холодов стилист поделилась некоторыми хитростями, которые, окажутся полезными. Предложенные готовые решения являются основной и общими рекомендациями, но все идеи можно подогнать под свои потребности.
Модные пуховики
Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)
Альтернатива пуховикам – стильно и элегантно
Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)
Спасет трендовая многослойность
Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)
Высокие сапоги – хитрый модный ход
Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)
Головные уборы – держим голову в тепле
Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)
Теплая обувь – когда главное комфорт
Иллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)
Напомним, что ранее стилист Алина Некипелая научила выглядеть более женственно с помощью модных уловок.