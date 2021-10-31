Модні хитрощі: стиліст навчила одягатися стильно і тепло в холодну пору року

Як вважаєте, одягатися стильно і тепло -це реально? З приходом холодів хочеться відчувати себе комфортно, тепло, але і трендові луки ніхто не відміняв, адже холодна пора року – не привід відмовити собі в бажанні виглядати актуально і модно.
Стиліст Катя Полякова розповіла в Instagram, як вигядіти стильно і відчувати себе затишно і тепло в холодну пору року.
Варто pfзначити, що всі сприймають холод по-різному. Хтось ходить всю зиму з голими щиколотками. Хтось, тільки вітерець подує, одягається в 10 шарів. Так що універсальних рекомендацій тут немає і бути не може.
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По-друге, коли об'єктивно дуже холодно, про моду вже немає сенсу говорити. Тут головне вижити (вистояти на зупинці, дістатися до роботи). Але на щастя, зараз такі технології - куртки, екошуби, дублянки і навіть пальто, які зберігають тепло при дуже низьких температурах.
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З приходом перших осінніх відчутних холодів стиліст поділилася деякими хитрощами, які, виявляться корисними. Запропоновані готові рішення є основною і загальними рекомендаціями, але всі ідеї можна підігнати під свої потреби.
Модні пуховики
Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)
Альтернатива пуховикам - стильно і елегантно
Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)
Врятує трендова багатошаровість
Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)
Високі чоботи - хитрий модний хід
Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)
Головні убори - тримаємо голову в теплі
Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)
Тепле взуття - коли головне комфорт
Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)
Нагадаємо, що раніше стиліст Аліна Некипіла навчила виглядати більш жіночно за допомогою модних прийомів.