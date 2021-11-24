Модный домашний текстиль: Андре Тан показал идеальный комплект для спальни (фото)

Как выглядит модный текстиль для дома от Андре Тана

С помощью инновационной техники фотопечати на ткани нанесены реалистичные изображения Марса, космических метеоритов и пальмовых листьев.

У каждого принта есть свое название: "Я знаю секрет", "Утро на Мальдивах", "Космическая связь", "Роскошная ночь", "Мужчины с Марса", "Список желаний".

За каждым названием стоит целая история. Так, например, команда бренда описывает эффектный красно-черный комплект: "В отношениях главное - не молчать. Обними за плечи, поцелуй и скажи: "Я люблю тебя...". И неважно, кто из вас скажет это первым".

Модный текстиль для дома от Андре Тана (фото: пресс-служба дизайнера)

Основные материалы коллекции - хлопковый сатин и бязь.

"Создание коллекции для дома - моя давняя мечта. И в этом году она исполнилась... При работе над коллекцией я руководствовался теми же принципами, что и при создании одежды, ведь в хорошем комплекте постельного белья, как и в дизайнерском платье, важную роль играют материалы, цвета и фактуры", - говорит Андре Тан.

Особое внимание дизайнер и его коллеги уделили принтам.

"Это не какие-то абстрактные рисунки. Я хотел, чтобы в каждой постели считывалось настроение: ироничное или эротичное, умиротворяющее или наоборот, возбуждающее", - отметил он.

Модный текстиль для дома от Андре Тана (фото: пресс-служба дизайнера)

Словом, в коллекции Sound Sleep by Andre Tan свой идеальный комплект для спальни найдут как поклонники стильного минимализма, так и любители роскоши.

Кстати, линейку постельного белья дополняют стильные аксессуары для путешествий: дорожные подушки и маски для сна.

Таким образом, теперь даже во время долгого переезда или перелета можно чувствовать себя настоящей иконой стиля.

Модный текстиль для дома от Андре Тана (фото: пресс-служба дизайнера)