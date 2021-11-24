Модний домашній текстиль: Андре Тан показав ідеальний комплект для спальні (фото)

Як виглядає модний текстиль для дому від Андре Тана

За допомогою інноваційної техніки фотодруку на тканини нанесені реалістичні зображення Марса, космічних метеоритів і пальмового листя.

У кожного принта є своя назва: "Я знаю секрет", "Ранок на Мальдівах", "Космічний зв'язок", "Розкішна ніч", "Чоловіки з Марса", "Список бажань".

За кожною назвою стоїть ціла історія. Так, наприклад, команда бренду описує ефектний червоно-чорний комплект: "У відносинах головне - не мовчати. Обійми за плечі, поцілуй і скажи: "Я люблю тебе...". І не має значення, хто з вас скаже це першим".

Модний текстиль для дому від Андре Тана (фото: прес-служба дизайнера)

Основні матеріали колекції - бавовняний сатин і бязь.

"Створення колекції для дому - моя давня мрія. І цього року вона здійснилася... При роботі над колекцією я керувався тими ж принципами, що і при створенні одягу, адже в хорошому комплекті постільної білизни, як і в дизайнерській сукні, важливу роль відіграють матеріали, кольори і фактури", - говорить Андре Тан.

Особливу увагу дизайнер і його колеги приділили принтам.

"Це не якісь абстрактні малюнки. Я хотів, щоб у кожному ліжку зчитувався настрій: іронічний або еротичний, заспокійливий або навпаки, збудливий", - зазначив він.

Модний текстиль для дому від Андре Тана (фото: прес-служба дизайнера)

Словом, в колекції Sound Sleep by Andre Tan свій ідеальний комплект для спальні знайдуть як шанувальники стильного мінімалізму, так і любителі розкоші.

До речі, лінійку постільної білизни доповнюють стильні аксесуари для подорожей: дорожні подушки і маски для сну.

Таким чином, тепер навіть під час довгого переїзду або перельоту можна відчувати себе справжньою іконою стилю.

Модний текстиль для дому від Андре Тана (фото: прес-служба дизайнера)