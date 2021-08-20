UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Модный гид на осень: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует 10 образов на все случаи жизни

Автор: RBC.UA

На днях знаменитая британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли сообщила радостную новость - они с голливудским актером Джейсоном Стетхэмом ждут второго ребенка. А заодно показала, какие образы стоит подготовить для будущей осени.

Эту информацию икона стиля сообщила оригинальным способом в своем блоге Instagram.

Роузи Хантингтон-Уайтли сделала привычную всем поклонникам подборку образов в разных нарядах. Она запостила целых 10 нарядов, где представила самые выгодные сочетания. Как всегда, в ее луках преобладают приглушенные оттенки, черный и белый. Роузи предлагает к обзору комбинации широких брюк с бельевыми топами, рубашки-оверсайз вместо пиджака, а также варианты женственных платьев: черное с руквами-фонариками, платье-рубашку и белое трикотажное, которое облегает фигуру по всей длине. Вдохновляемся!

Роузи Хантингтон-Уайтли показала новые образы (фото: instagram.com/rosiehw)

С помощью последнего варианта супермодель и любимая женщина Джейсона Стетхэма и сообщила всем новость о своей беременности. На этом снимке, который она опубликовала последним в своей галерее, она демонстрирует уже заметно округлившийся животик. "Та-дам! Раунд 2", - написала 34-летняя знаменитость.

Напомним, в семье уже подрастает мальчик Джек Оскар, которому исполнилось в этом году 4. Роузи до сих пор старается держать малыша подальше от внимания прессы и не публикует его портретные фото. О том, как выглядит мальчик, фанаты знают благодаря снимкам папарацци.

Читайте LITE в Google News
Джейсон СтетхэмРоузи Хантингтон-Уайтли