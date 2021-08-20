Модний гід на осінь: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 образів на всі випадки життя

Роузі Хантінгтон-Уайтлі зробила звичну всім шанувальникам добірку образів в різних вбраннях. Вона запостила цілих 10 луків, де представила найвигідніші поєднання. Як завжди, в її аутфітах переважають приглушені відтінки, чорний і білий. Роузі пропонує до огляду комбінації широких штанів з білизняними топами, сорочки-оверсайз замість піджака, а також варіанти жіночних суконь: чорне з руквами-ліхтариками, сукню-сорочку і білу трикотажну, яка облягає фігуру по всій довжині. Надихаємося!

Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала нові образи (фото: instagram.com/rosiehw)

За допомогою останнього варіанту супермодель і кохана жінка Джейсона Стетхема і повідомила всім новину про свою вагітність. На цьому знімку, який вона опублікувала останнім у своїй галереї, вона демонструє вже помітно кругленький животик. "Та-дам! Раунд 2", - написала 34-річна знаменитість.