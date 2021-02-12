UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Модный папочка: стильный Брэдли Купер прогулялся с любимой дочкой по Нью-Йорку

Автор: Lite

Брэдли Купер и Ирина Шейк после расставания остались близкими людьми, готовыми на все ради блага своей дочери Леи. Бывшие возлюбленные легко оформили совместную опеку над ребенком. И теперь периодически отправляются по очереди гулять с девочкой по улицам Нью-Йорка.

В этот раз Брэдли привлек внимание папарацци выходом за руку с любимой дочерью и в стильном образе.

Популярные новости
Выбросить это немедленно: Андре Тан рассказал, что точно испортит любой образ 16 января 2021
Срочно повторить: Виктория Бекхэм восхитила стильным образом в духе 70-х 04 января 2021
Полуголые Белла Хадид, Ирина Шейк, Валентина Сампайо и другие модели блеснули роскошными телами для глянца 06 января 2021
Богиня: Леся Никитюк в блестящем платье с открытой спиной начала праздновать Новый год 17 декабря 2020
Пробуем повторить: Светлана Тарабарова показала стильный лук в самом трендовом костюме сезона 19 декабря 2020
Модная всегда: Ирина Шейк отправилась на прогулку в трендовом пуховике и ботинках 02 февраля 2021
Это тело! Полуголая Белла Хадид взорвала сеть идеальной фигурой 29 января 2021
Мех на капюшоне - моветон: Андре Тан рассказал, какой пуховик самый модный этой зимой 08 января 2021
Стильно и соблазнительно: Дженнифер Лопес показала, как носить платье-рубашку 02 февраля 2021
Поройтесь у мамы в шкафу: стилист назвала самые модные сумки 2021 30 января 2021

Голливудский актер, который обожает уделять внимание каждой детали своего внешнего вида, выбрал в этот раз кэжуал-образ. Он надел полосатую футболку, рубашку в красно-черную клетку, которая каждый холодный сезон бьет рекорды популярности, горчичного оттенка брюки с накладными карманами, а также ботинки на шнуровке. Завершили лук Брэдли солнцезащитные очки, черная шапка с отворотом, а еще главный аксессуар сегодня - маску-респиратор.

Новые фото Брэдли (фото: скрин instagram.com/bradleycooper__fanpage_)

Малышку любящие родители нарядили в джинсы, розовый пуховик, угги с золотистыми пайетками и теплую шапку. Выглядела парочка невероятно мило!

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой (фото: facebook.com/BradleyCooperLovers)

Примечательно, что как Купер, так и Шейк используют прогулки как возможность показать себя во всей красе. Ирина недавно высказалсь по этому поводу.

"В моей обычной жизни я никогда не старалась нарядиться, потому что для меня важнее комфорт, - говорит она. Но с приходом пандемии все поменялось. -Раньше мы ходили на большие мероприятия и вечеринки с макияжем и наряжались… Теперь я скучаю по этим забавным моментам, поэтому я решила, что буду веселиться с уличным стилем".

Не так давно Ирина показала необычный образ на основе полосатой шубы и удобных ботинок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины модамодельИрина ШейкБрэдли Купер
Читайте также
Роскошная женщина: обнаженная Ирина Шейк восхитила идеальным телом в новом ролике
Ей точно 54? Синди Кроуфорд блеснула точеной фигурой для известного глянца
Прогноз погоды