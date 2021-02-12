Модный папочка: стильный Брэдли Купер прогулялся с любимой дочкой по Нью-Йорку

Голливудский актер, который обожает уделять внимание каждой детали своего внешнего вида, выбрал в этот раз кэжуал-образ. Он надел полосатую футболку, рубашку в красно-черную клетку, которая каждый холодный сезон бьет рекорды популярности, горчичного оттенка брюки с накладными карманами, а также ботинки на шнуровке. Завершили лук Брэдли солнцезащитные очки, черная шапка с отворотом, а еще главный аксессуар сегодня - маску-респиратор.

Новые фото Брэдли (фото: скрин instagram.com/bradleycooper__fanpage_)

Малышку любящие родители нарядили в джинсы, розовый пуховик, угги с золотистыми пайетками и теплую шапку. Выглядела парочка невероятно мило!

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой (фото: facebook.com/BradleyCooperLovers)

Примечательно, что как Купер, так и Шейк используют прогулки как возможность показать себя во всей красе. Ирина недавно высказалсь по этому поводу.

"В моей обычной жизни я никогда не старалась нарядиться, потому что для меня важнее комфорт, - говорит она. Но с приходом пандемии все поменялось. -Раньше мы ходили на большие мероприятия и вечеринки с макияжем и наряжались… Теперь я скучаю по этим забавным моментам, поэтому я решила, что буду веселиться с уличным стилем".