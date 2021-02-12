Модний татко: стильний Бредлі Купер прогулявся з улюбленою донькою по Нью-Йорку

Голлівудський актор, який обожнює приділяти увагу кожній деталі свого зовнішнього вигляду, вибрав кежуал-образ. Він одгнув смугасту футболку, сорочку в червоно-чорну клітину, яка кожен холодний сезон б'є рекорди популярності, гірчичного відтінку штани з накладними кишенями, а також черевики на шнурівці. Завершили лук Бредлі сонцезахисні окуляри, чорна шапка з відворотом, а ще головний аксесуар сьогодні - маску-респіратор.

Нові фото Бредлі (фото: скрін instagram.com/bradleycooper__fanpage_)

Малу люблячі батьки одягнули в джинси, рожевий пуховик, угги з золотистими паєтками і теплу шапку. Стильна парочка виглядала неймовірно мило!

Ірина Шейк и Бредлі Купер с дочкою (фото: facebook.com/BradleyCooperLovers)

Примітно, що як Купер, так і Шейк використовують прогулянки як можливість показати себе у всій красі. Ірина нещодавно высказалсь з цього приводу.

"У моєму звичайному житті я ніколи не намагалася вбратися, тому що для мене важливіше комфорт, - каже вона. Але з приходом пандемії все змінилося. - Раніше ми ходили на великі заходи і вечірки з макіяжем і вбиралися... Тепер я сумую за цими моментами, тому я вирішила, що буду веселитися з вуличним стилем".