ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Моносерьга и вязаный чокер: Андре Тан назвал самые стильные детали образа зимы-2021

Новина українською → Пятница 05 февраля 2021 12:33
Моносерьга и вязаный чокер: Андре Тан назвал самые стильные детали образа зимы-2021 Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Lite

Украинский дизайнер Андре Тан недавно рассказал, что люди часто демонстрируют, на их взгляд, "модные решения", которые на деле просто безжалостно портят любой, даже самый удачный, лук.

Смотрите, что точно испортит любой образ.

А на этот раз Тан рассказал, какие элементы модные в этом сезоне - именно они способны, напротив, улучшить образ, придать ему свежести.

"В период, когда снега по колено, а машину с утра вы раскапываете минимум минут 20, многослойность, казалось бы, единственный вариант для удачного образа. До конца зимы остался всего месяц, а мой директ все еще ломится от вопросов о том, чем же дополнить зимний образ. Итак, финальный штрих...", - рассказал Андре.

Моносерьга

Важно, чтобы серьга была длинной! Вы также можете комбинировать большую серьгу с крошечной. Лучший вариант - золотой или серебряный гвоздик в другом ухе.

Моносерьга и вязаный чокер: Андре Тан назвал самые стильные детали образа зимы-2021

Свитер, наброшенный на верхнюю одежду

Модный и хитрый прием. Более свежая альтернатива шарфу, но такая же теплая.

Моносерьга и вязаный чокер: Андре Тан назвал самые стильные детали образа зимы-2021

Широкий вязаный чокер

Да-да, привет из 90-х! Выполненный из плотного трикотажа, он напоминает воротник свитера и дополняет повседневные образы.

Моносерьга и вязаный чокер: Андре Тан назвал самые стильные детали образа зимы-2021

Дополнительная сумка

Этот микротренд смотрится довольно стильно. Отдельная сумка для бутылки с водой, повторяющая ее форму, мини-сумка для AirPods и мешочек для смартфона - теперь все ваши вещи будут храниться по отдельности.

Моносерьга и вязаный чокер: Андре Тан назвал самые стильные детали образа зимы-2021

Украшения поверх перчаток

Обожаю этот стилистический прием, он добавляет образу послевкусие “роковой женщины”. Кстати, обычные черные перчатки - уже неинтересно. Включайте фантазию!

Моносерьга и вязаный чокер: Андре Тан назвал самые стильные детали образа зимы-2021Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)

Напомним, Андре Тан назвал главные ошибки в подборе аксессуаров: шапка и перчатки одного цвета - это скучно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода Андре Тан стиль
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Новые показатели "красной" зоны и локальные ограничения: каким будет карантин в Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Новые показатели "красной" зоны и локальные ограничения: каким будет карантин в Украине