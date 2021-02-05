Моносерьга і в'язаний чокер: Андре Тан назвав найбільш стильні деталі образу зими-2021
Український дизайнер Андре Тан нещодавно розповів, що люди часто демонструють, на їх погляд, "модні рішення", які на ділі просто безжально псують будь-який, навіть найвдаліший, лук.
Дивіться, що точно зіпсує будь-який образ.
А ццього разу Тан розповів, які елементи модні в цьому сезоні - саме вони здатні, навпаки, поліпшити образ, надати йому свіжості.
"У період, коли снігу по коліна, а машину з ранку ви розкопуєте мінімум 20 хвилин, багатошаровість, здавалося б, єдиний варіант для вдалого образу. До кінця зими залишився всього місяць, а мій директ все ще ломиться від питань про те, чим же доповнити зимовий образ. Отже, фінальний штрих...", - розповів Андре.
Моносерьга
Важливо, щоб сережка була довгою! Ви також можете комбінувати велику сережку з малесенькою. Кращий варіант - золотий або срібний гвоздик в іншому вусі.
Светр, накинутий на верхній одяг
Модний і хитрий прийом. Більш свіжа альтернатива шарфа, але така ж тепла.
Широкий в'язаний чокер
Так-Так, привіт з 90-х! Виконаний з щільного трикотажу, він нагадує комір светра і доповнює повсякденні образи.
Додаткова сумка
Цей мікротренд виглядає досить стильно. Окрема сумка для пляшки з водою, повторює її форму, міні-сумка для AirPods і мішечок для смартфона - тепер всі ваші речі будуть зберігатися окремо.
Прикраси поверх рукавичок
Обожнюю цей стилістичний прийом, він додає образу післясмак "фатальної жінки". До речі, звичайні чорні рукавички - вже нецікаво. Включайте фантазію!
Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Нагадаємо, Андре Тан назвав головні помилки в підборі аксесуарів: шапка і рукавички одного кольору - це нудно.