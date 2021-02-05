Моносерьга и вязаный чокер: Андре Тан назвал самые стильные детали образа зимы-2021

Украинский дизайнер Андре Тан недавно рассказал, что люди часто демонстрируют, на их взгляд, "модные решения", которые на деле просто безжалостно портят любой, даже самый удачный, лук.

Смотрите, что точно испортит любой образ.

А на этот раз Тан рассказал, какие элементы модные в этом сезоне - именно они способны, напротив, улучшить образ, придать ему свежести.

"В период, когда снега по колено, а машину с утра вы раскапываете минимум минут 20, многослойность, казалось бы, единственный вариант для удачного образа. До конца зимы остался всего месяц, а мой директ все еще ломится от вопросов о том, чем же дополнить зимний образ. Итак, финальный штрих...", - рассказал Андре.

Моносерьга

Важно, чтобы серьга была длинной! Вы также можете комбинировать большую серьгу с крошечной. Лучший вариант - золотой или серебряный гвоздик в другом ухе.

Свитер, наброшенный на верхнюю одежду

Модный и хитрый прием. Более свежая альтернатива шарфу, но такая же теплая.

Широкий вязаный чокер

Да-да, привет из 90-х! Выполненный из плотного трикотажа, он напоминает воротник свитера и дополняет повседневные образы.

Дополнительная сумка

Этот микротренд смотрится довольно стильно. Отдельная сумка для бутылки с водой, повторяющая ее форму, мини-сумка для AirPods и мешочек для смартфона - теперь все ваши вещи будут храниться по отдельности.

Украшения поверх перчаток

Обожаю этот стилистический прием, он добавляет образу послевкусие “роковой женщины”. Кстати, обычные черные перчатки - уже неинтересно. Включайте фантазию!

Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)

Напомним, Андре Тан назвал главные ошибки в подборе аксессуаров: шапка и перчатки одного цвета - это скучно.