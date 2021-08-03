Мотивы 80-х, юбки-плиссе, прилегающий крой: стилист рассказала, что будет модно осенью 2021
Ну что, осень уже не за горами, пора потихоньку готовиться к предстоящему сезону.
Что будет модно осенью? Уже сейчас можно выделить несколько заметных трендов, которые очень ярко прослеживаются во многих коллекциях.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова.
Топ актуальных трендов осени 2021
- Прилегающий крой - с каждым сезоном все основательнее и основательнее укрепляет свои позиции. Но прошу не забывать - тренд требует наличия подтянутой фигуры.
- Юбка плиссе - в этом сезоне к длине миди добавилась макси.
Стилистика 80-х - приятные отголоски прошлого. Сразу вспоминаются советские фильмы, выкройки из журнала "Бурда".
- Бахрома - везде: на одежде и аксесуарах.
Крупные серьги - яркий акцент в образе.
- Колготки + босоножки - тренд не первой свежести - так еще много лет назад ходили легенды fashion-индустрии Анна Делло Руссо, Джованна Батталья и Карин Ройтфельд, но есть в нем что-то специфически притягательное. Главное - выбрать колготки без подносочного шва, иначе - провал.
В моду возвращаются более приталенные формы (фото: instagram.com/leoniehanne)
Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов
Что будет модно осенью: примеры луков
Крупные серьги
Бахрома
Прилегающий крой
Юбка-плиссе
Стилистика 80-х
Колготки с босоножками
Какие тренды ждут нас уже этой осенью (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист показала, как правильно носить джинсовые бермуды осенью 2021.