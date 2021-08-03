Мотиви 80-х, спідниці-плісе, прилеглий крій: стиліст розповіла, що буде модно восени 2021
Ну що, осінь вже не за горами, пора потихеньку готуватися до майбутнього сезону.
Що буде модно восени? Вже зараз можна виділити кілька помітних трендів, які дуже яскраво простежуються в багатьох колекціях.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файіла Кадирова.
Топ актуальних трендів осені 2021
- Прилеглий крій - з кожним сезоном все грунтовніше і грунтовніше зміцнює свої позиції. Але прошу не забувати - тренд вимагає наявності підтягнутою фігури.
- Спідниця плісе - цього сезону до довжини міді додалася максі.
Стилістика 80-х - приємні відгомони минулого. Відразу згадуються радянські фільми, викрійки з журналу "Бурда".
- Бахрома - скрізь: на одязі і аксесуарах.
Великі сережки - яскравий акцент в образі.
- Колготки + босоніжки - тренд не першої свіжості - так ще багато років тому ходили легенди fashion-індустрії Анна Делло Руссо, Джованна Батталья і Карін Ройтфельд, але є в ньому щось специфічно привабливе. Головне - вибрати колготки без підноскового шва, інакше - провал.
У моду повертаються більш приталені форми (фото: instagram.com/leoniehanne)
Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендів
Що буде модно восени: приклади луків
Великі сережки
Бахрома
Прилеглий крій
Спідниця-плісе
Стилістика 80-х
Колготки з босоніжками
Які тренди чекають нас вже цієї осені (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст показала, як правильно носити джинсові бермуди восени 2021.