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Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов

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Понедельник 02 августа 2021 20:08
Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов Крой, который будет актуальным еще долго (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Наступает момент - и нам нужно нарядиться в классическое платье. Не в тренды сезона, не в такое, как у инфлюенсеров, а в такое, которое остается в моде практически всегда.

Стилист Юлия Литвинова рассказала в своем блоге в Instagram, в каком платье можно пойти хоть на выпускной, хоть на свадьбу к подруге - вечная классика!

На просторах интернета встречаются такие снимки, где девушка одета просто в божественное платье и многие задаются вопросом: "Где его купить?". Я нашла эти платья и сделала целую подборку.

Они идеально впишутся в период выпускных, свадеб и других грандиозных праздников, где нужно быть при параде, поэтому, ориентиром мне послужили более нарядные модели, которые вы можете запросто приобрести.

Мне лично ближе более минималистичные, однотонные платья, которые выглядят эффектно именно за счет кроя и ткани.

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Платья, которые всегда в тренде

Черное вечернее

Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов

С изысканным декольте

Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов

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На тонких бретельках

Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов

С рукавами-буфами

Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов

В эти платья можно нарядиться на любой важный повод (фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s)

Раньше стилист показала, какие вещи еще не скоро выйдут из трендов.

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