Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов

Наступает момент - и нам нужно нарядиться в классическое платье. Не в тренды сезона, не в такое, как у инфлюенсеров, а в такое, которое остается в моде практически всегда.

Стилист Юлия Литвинова рассказала в своем блоге в Instagram , в каком платье можно пойти хоть на выпускной, хоть на свадьбу к подруге - вечная классика!

На просторах интернета встречаются такие снимки, где девушка одета просто в божественное платье и многие задаются вопросом: "Где его купить?". Я нашла эти платья и сделала целую подборку.

Они идеально впишутся в период выпускных, свадеб и других грандиозных праздников, где нужно быть при параде, поэтому, ориентиром мне послужили более нарядные модели, которые вы можете запросто приобрести.

Мне лично ближе более минималистичные, однотонные платья, которые выглядят эффектно именно за счет кроя и ткани.

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Платья, которые всегда в тренде

Черное вечернее

С изысканным декольте

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На тонких бретельках

С рукавами-буфами

В эти платья можно нарядиться на любой важный повод (фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s)