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Як можна бути такою ідеальною? Роузі Хантінгтон-Уайтлі позує в жіночому образі на вихід

Новость на русском → США, Четвер 28 січня 2021 20:32
Як можна бути такою ідеальною? Роузі Хантінгтон-Уайтлі позує в жіночому образі на вихід Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі часу дарма не втрачає: модель, бізнесвумен і молода мама почала співпрацювати з новим брендом, розробивши колекцію косметики. Показати продукти в дії вона вирішила сама, зробивши свій фірмовий бездоганний макіяж. Дружина Джейсона Стетхема виклала пару фото, на яких показала жіночний образ на вихід, продуманий від і до.

Як можна бути такою ідеальною? Роузі Хантінгтон-Уайтлі позує в жіночому образі на вихідЯк можна бути такою ідеальною? Роузі Хантінгтон-Уайтлі позує в жіночому образі на вихідЯк можна бути такою ідеальною? Роузі Хантінгтон-Уайтлі позує в жіночому образі на вихідНовий образ дівчини знову порадував фанатів (фото: instagram.com/rosiehw; instagram.com/roseinc)

"Я вперше натрапила на La Bouche Rouge незабаром після його запуску в 2017 році і відразу ж закохалася в місію сталого розвитку, чисті формули і те, що футляри для губної помади виглядають, як подарунок на пам'ять. Мені сподобався фірмовий стиль, дизайн багаторазової упаковки і те, як шкіряний чохол може бути особистим предметом на довгі роки. Я так давно хотіла співпрацювати з La Bouche Rouge, і це була мрія - працювати з цим брендом", - радіє дівчина і направляє шанувальників по посиланню вивчати новинки.

Для нового луку модель підібрала в'язане плаття з трикотажу свого улюбленого молочного відтінку від The Feminine Unique. Деталі вбрання - оборка по краю, довгі рукави-ліхтарики і глибоке декольте - зробили образ жіночним і стильним. Роузі одягла також кольє у вигляді ланцюга і сережки, що ідеально пасують до чокеру.

"Це плаття просто!", "Ідеал", "Чудова", "Сукня! Хтось знає, хто створив його?", "Королева", "Виглядаєш приголомшливо. Приємно бачити стільки краси, особливо коли навколо стільки печалі", "Роузі, в тобі я захоплююся тільки тим, що ти завжди виглядаєш такою сильною, але в той же час такою елегантною!", - захоплюється у відповідь мережа.

Раніше модель показала наймодніший джемпер сезону. Надихаємося!

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Новини України Мода мода модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі
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