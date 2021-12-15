Мунбуты в тренде: стилист показала, как правильно носить дутые ботинки зимой 2022

Дутые ботинки уже давно стали незаменимыми в зимний период среди звезд и инфлюенсеров. И неудивительно: эти ботинки согреют, а еще - защитят и от снега, и дождя. И, разумеется, придадут стиля всему образу, правда, если носить их правильно.
Важно, чтобы с этой трендовой обувью остальные составляющие образа также были либо актуальными, либо базовыми.
Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram собрала лучшие образы с дутыми ботинками и показала, как их сочетать с одеждой.
Как носить мунботы (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раньше Андре Тан показал, как носить новый лавандовый в 2022 году.