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Мунбуты в тренде: стилист показала, как правильно носить дутые ботинки зимой 2022

Автор: Татьяна Турчаникова

Дутые ботинки уже давно стали незаменимыми в зимний период среди звезд и инфлюенсеров. И неудивительно: эти ботинки согреют, а еще - защитят и от снега, и дождя. И, разумеется, придадут стиля всему образу, правда, если носить их правильно.

Важно, чтобы с этой трендовой обувью остальные составляющие образа также были либо актуальными, либо базовыми.

Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram собрала лучшие образы с дутыми ботинками и показала, как их сочетать с одеждой.

Уютная зима (фото: instagram.com/hannaschonberg)

С чем носить дутые ботинки зимой 2022

  • С юбками

  • С легинсами

  • С экошубой

  • С пальто

  • С пуховиками

  • С дубленками

  • Со спортивными костюмами

Как носить мунботы (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше Андре Тан показал, как носить новый лавандовый в 2022 году.

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