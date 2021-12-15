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Мунбути в тренді: стиліст показала, як правильно носити дуті черевики взимку 2022

Автор: Тетяна Турчанікова

Дуті черевики вже давно стали незамінними у зимовий період серед зірок та інфлюєнсеров. І не дивно: ці черевики зігріють, а ще - захистять і від снігу, і дощу. І, зрозуміло, нададуть стилю всьому образу, щоправда, якщо носити їх правильно.

Важливо, щоб із цим трендовим взуттям інші складові образу також були або актуальними, або базовими.

Стильно Ольга Стильно-доступно у своєму Instagram зібрала найкращі образи з дутими черевиками та показала, як їх поєднувати з одягом.

Затишна зима (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Із чим носити дуті ботинки взимку 2022

  • Зі спідницями

  • З легінсами

  • З экошубою

  • З пальто

  • З пуховиками

  • З дублянками

  • Зі спортивными костюмами

Як носити мунботи (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раніше Андре Тан показав, як носити новий лавандовий у 2022 году.

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