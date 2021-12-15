Мунбути в тренді: стиліст показала, як правильно носити дуті черевики взимку 2022

Дуті черевики вже давно стали незамінними у зимовий період серед зірок та інфлюєнсеров. І не дивно: ці черевики зігріють, а ще - захистять і від снігу, і дощу. І, зрозуміло, нададуть стилю всьому образу, щоправда, якщо носити їх правильно.

Важливо, щоб із цим трендовим взуттям інші складові образу також були або актуальними, або базовими.

Стильно Ольга Стильно-доступно у своєму Instagram зібрала найкращі образи з дутими черевиками та показала, як їх поєднувати з одягом.