Мужская рубашка и юбка миди: Виктория Бекхэм показала любимый образ в оксфордском стиле

"Кто не любит хлопчатобумажную рубашку в качестве рабочей формы! Этот красивый синий оксфордский стиль из нашей последней коллекции (онлайн и в магазине) x VB", - поделилась Виктория и подробно рассказала, за что его любит.

"Так шикарно", "Любимый синий", "Ты так красива", "В этом наряде ты великолепная красавица", "Восхитительна", "Красиво, нарядно и шикарно", "Как всегда идеальна", - поделились фанаты своим мнением.

Виктория Бекхэм в новом образе (видео: instagram.com/victoriabeckham)

К слову, некоторые из них возмутились тем, как выглядит Виктория Бекхэм. По мнению пользователей сети, 47-летняя икона стиля перестаралась с коррекцией внешности. "Что произошло? Серьезные средства для коррекции контуров и наполнения губ. в чем дело? Это Виктория Бекхэм??", - возмущаются они.