Чоловіча сорочка і спідниця міді: Вікторія Бекхем показала улюблений образ в оксфордському стилі

"Хто не любить бавовняну сорочку як робочу форму! Цей красивий синій оксфордський стиль з нашої останньої колекції (онлайн і в магазині) x VB", - поділилася Вікторія і детально розповіла, за що його любить.

"Так шикарно", "Улюблений синій", "Ти така красива", "У цьому вбранні ти чудова красуня", "Чудова", "Красиво, ошатно і шикарно", "Як завжди ідеальна", - поділилися фанати своєю думкою.

Вікторія Бекхем у новому образі (відео: instagram.com/victoriabeckham)

До слова, деякі з них обурилися тим, як виглядає Вікторія Бекхем. На думку користувачів мережі, 47-річна ікона стилю перестаралася з корекцією зовнішності. "Що сталося? Серйозні засоби для корекції контурів і наповнення губ. В чому справа? Це Вікторія Бекхем??",- обурюються вони.