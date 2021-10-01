Наиболее выгодно смотрится: Андре Тан показал, что носить осенью девушкам plus size

Треть осени позади, а гардероб еще не составлен полностью, знакомая ситуация? Пора уже признать: лето закончилось - и нужно утепляться. Но не просто так утепляться, а делать это красиво!
Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram рассказал, что носить осенью девушкам плюс сайз, чтобы выглядеть еще эффектнее.
Осенний гардероб: какие вещи нужно купить
Брючный костюм - настоящий маст-хэв на все времена, главное - соблюдать несколько простых правил при его выборе. Начнем с брюк. Наиболее выгодно на пышных девушках будут смотреться прямые модели. Обратите внимание на брюки со стрелками или любой другой вертикальной отделкой. Пиджак должен быть структурный, хорошо держащий форму.
Трикотаж. Главное правило трикотажа для девушек plus size: не выбирайте свитеры и кардиганы крупной вязки. А вот лаконичный трикотаж без лишнего декора станет отличной базой вашего осеннего гардероба. Если есть такая возможность, приобретите джемпер из кашемира.
Юбка и платье. Холодное время года - не повод забывать о женственности. Тем более что юбки и платья в сочетании с осенними грубыми ботинками или сапогами с высоким голенищем смотрятся очень стильно. Я бы рекомендовал юбку плиссе или любую модель на запах. Выбирайте изделия из плотных тканей.
Тренч. Так любимый всеми тренч отлично впишется в осеннюю капсулу. Идеальной станет длина ниже середины икры. Пояс подчеркнет талию и создаст силуэт "песочные часы".
В выборе пальто нет каких-то жестких ограничений - советую лишь обходить стороной модель "кокон". Избегать гипер-оверсайз, чересчур дутые варианты или, наоборот, куцые обтягивающие курточки.
Обувь. Следите, чтобы верх ботильонов и сапог не заканчивался на самом широком месте ваших ног (икр или щиколоток). А сделать их визуально стройнее помогут модели с широким голенищем или свободным верхом.
Аксессуары. Разнообразить осенний гардероб помогут однотонные и принтованные платки. Поэкспериментируйте также со шляпами и шапками, это очень стильно!