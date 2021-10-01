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Наиболее выгодно смотрится: Андре Тан показал, что носить осенью девушкам plus size

Автор: Татьяна Турчаникова

Треть осени позади, а гардероб еще не составлен полностью, знакомая ситуация? Пора уже признать: лето закончилось - и нужно утепляться. Но не просто так утепляться, а делать это красиво!

Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram рассказал, что носить осенью девушкам плюс сайз, чтобы выглядеть еще эффектнее.

Осенний гардероб: какие вещи нужно купить

  • Брючный костюм - настоящий маст-хэв на все времена, главное - соблюдать несколько простых правил при его выборе. Начнем с брюк. Наиболее выгодно на пышных девушках будут смотреться прямые модели. Обратите внимание на брюки со стрелками или любой другой вертикальной отделкой. Пиджак должен быть структурный, хорошо держащий форму.

  • Трикотаж. Главное правило трикотажа для девушек plus size: не выбирайте свитеры и кардиганы крупной вязки. А вот лаконичный трикотаж без лишнего декора станет отличной базой вашего осеннего гардероба. Если есть такая возможность, приобретите джемпер из кашемира.

  • Юбка и платье. Холодное время года - не повод забывать о женственности. Тем более что юбки и платья в сочетании с осенними грубыми ботинками или сапогами с высоким голенищем смотрятся очень стильно. Я бы рекомендовал юбку плиссе или любую модель на запах. Выбирайте изделия из плотных тканей.

  • Тренч. Так любимый всеми тренч отлично впишется в осеннюю капсулу. Идеальной станет длина ниже середины икры. Пояс подчеркнет талию и создаст силуэт "песочные часы".

Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью

В выборе пальто нет каких-то жестких ограничений - советую лишь обходить стороной модель "кокон". Избегать гипер-оверсайз, чересчур дутые варианты или, наоборот, куцые обтягивающие курточки.

  • Обувь. Следите, чтобы верх ботильонов и сапог не заканчивался на самом широком месте ваших ног (икр или щиколоток). А сделать их визуально стройнее помогут модели с широким голенищем или свободным верхом.

  • Аксессуары. Разнообразить осенний гардероб помогут однотонные и принтованные платки. Поэкспериментируйте также со шляпами и шапками, это очень стильно!

Раньше стилист показала, как модно краситься этой осенью.

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