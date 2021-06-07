Небрежные локоны и косички у лица: какие укладки на лето выбирают топовые блогеры Instagram

Главные укладки лета 2021 - небрежные локоны, небрежные пучки, косички у лица и многие другие фишки. Именно такие прически выбирают топовые блогеры.
Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Файила Эспиби.
Эти укладки можно делать хоть каждый день, потому что с каждой из них вы будете на волне популярности, не зря же такие укладки выбирают топовые инфлюенсеры.
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Какие укладки делать летом (instagram.com/faila_spb)
Также стилист напомнила, что в тренде - классическая коса, перехваченная жгутами или резинками у основания и кончиков волос.
Но обратите внимание, что коса, украшенная жгутами по всей длине роста волос, в этом сезоне не так актуальна, как была в прошлом.
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