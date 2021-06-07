Недбалі локони і косички біля лиця: які укладання на літо вибирають топові блогери Instagram

Головні укладання літа 2021 - недбалі локони, недбалі пучки, кіски біля лиця та багато інших фішок. Саме такі зачіски вибирають топові блогери.
Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Фаїла Еспібі.
Ці укладання можна робити хоч кожен день, тому що з кожним з них ви будете на хвилі популярності, не дарма ж такі укладання вибирають топові інфлюенсери.
Замість топа і пояса: стиліст показала, як носити хустку влітку 2021
Які укладання обирати цього літа (фото: instagram.com/faila_spb)
Також стилістка нагадала, что класична коса, перехоплена джгутами / гумками біля основи і кінчиків волосся, також будет в тренді.
Але зверніть увагу, що коса, прикрашена джгутами по всій довжині росту волосся, в цьому сезоні не так актуальна, як була в минулому.
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