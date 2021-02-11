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Нельзя быть такой красивой: Слава Каминская показала, какую дубленку стоит выбирать этой зимой

Автор: Lite

Украинская певица Слава Каминская недавно летала отдыхать. Пляж и солнце пошли певице на пользу: она немного загорела и набралась сил. Но и в украинских холодах певица находит свою радость: тут можно "выгулять" зимние вещи.

Например, в своей новой дубленке Слава позирует в Instagram.

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Певица показала, какую модель стоит выбирать этой зимой: длинная оверсайз-дубленка с поясом и белыми отворотами отлично подчеркивает стройную фигуру Славы.

"Какая же она нереально мягкая, теплая и уютная! И красивая! Прямо - как я", - подписала Слава свои фото.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka/)

Поклонники засыпали Славу комплиментами, а женская половина подписчиков, как обычно, спросила, где купить такую же дубленку.

  • Невозможно быть такой красивой
  • Какая красивая, прямо нежная
  • Боже, королева!

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модели дубленок уже неактуальные. Советы по выбору верхней зимней одежды ищите здесь.

Также читайте: Слава Каминская в прозрачной юбке показала, чем питается на отдыхе.

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Новости Украины певецСлава Каминская
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