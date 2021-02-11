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Не можна бути такою красивою: Слава Камінська показала, яку дублянку варто вибирати цієї зими

Автор: Lite

Українська співачка Слава Камінська нещодавно літала відпочивати. Пляж і сонце пішли співачці на користь: вона трохи засмагла і набралася сил. Але і в українських холодах співачка знаходить свою радість: тут можна "вигуляти" зимові речі.

Наприклад, у своїй новій дублянці Слава позує в Instagram.

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Співачка показала, яку модель варто вибирати цієї зими: довга оверсайз-дублянка з поясом і білими вилогами відмінно підкреслює струнку фігуру Слави.

"Яка ж вона нереально м'яка, тепла і затишна! І красива! Прямо - як я", - підписала Слава свої фото.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka/)

Шанувальники засипали Славу компліментами, а жіноча половина фоловерів, як звичайно, запитала, де купити таку ж саму дублянку.

  • Неможливо бути такою гарною
  • Яка гарна, прямо ніжна
  • Боже, королева!

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан розповів, які моделі дублянок вже неактуальні. Поради щодо вибору верхнього зимового одягу шукайте у матеріалі.

Читайте також: Слава Камінська в прозорій спідниці показала, чим харчується на відпочинку.

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Новини України певецСлава Камінська
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