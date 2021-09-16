Необработанный край и свободный крой: стилист показала необычные джинсы на осень

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Самаль Сан и показала, какие модели стоит выбрать, если хочется чего-то нового и необычного.

Высокая талия на джинсах "подружилась" низкой (фото: instagram.com/tania.ayuso)

Самые актуальные модели джинсов на ближайшие сезоны: главные тенденции

свободный крой

широкие, прямые по всей длине джинсы

широкие джинсы клеш, клеш от бедра или от колена

силуэты 70-х и 90-х

необработанный край

мешковатые джинсы

карго

пэчворк

низкая посадка

Какие джинсы выбрать на осень 2021

Широкие джинсы: выбирайте расслабленный силуэт.

Абсолютный модный фаворит этой осени, подходят к любому наряду. Также обратите внимание на черный деним, он будет особенно актуален в условиях осенних дождей и луж.

Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах

Карго с накладными карманами, для самых смелых - когда просто хочется чего-то необычного.

Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

Клеш можно выбирать как от бедра, так и от колена.

Джинсы из лоскутков денима, яркий акцент в повседневном образе.

Низкая посадка в моде, привет, 90-е! Ностальгические силуэты возвращаются.

Какие джинсы купить на осень 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)