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Необработанный край и свободный крой: стилист показала необычные джинсы на осень

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Четверг 16 сентября 2021 18:03
Необработанный край и свободный крой: стилист показала необычные джинсы на осень Какие джинсы купить на осень (фото: instagram.com/tania.ayuso)
Автор: Татьяна Турчаникова

Всеми любимые джинсы осенью 2021 "становятся" дерзкими: необработанные края, свободный крой, широкие штанины, романтика 70-х!

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Самаль Сан и показала, какие модели стоит выбрать, если хочется чего-то нового и необычного.

Необработанный край и свободный крой: стилист показала необычные джинсы на осеньВысокая талия на джинсах "подружилась" низкой (фото: instagram.com/tania.ayuso)

Самые актуальные модели джинсов на ближайшие сезоны: главные тенденции

  • свободный крой
  • широкие, прямые по всей длине джинсы
  • широкие джинсы клеш, клеш от бедра или от колена
  • силуэты 70-х и 90-х
  • необработанный край
  • мешковатые джинсы
  • карго
  • пэчворк
  • низкая посадка

Какие джинсы выбрать на осень 2021

Широкие джинсы: выбирайте расслабленный силуэт.

Необработанный край и свободный крой: стилист показала необычные джинсы на осень

Абсолютный модный фаворит этой осени, подходят к любому наряду. Также обратите внимание на черный деним, он будет особенно актуален в условиях осенних дождей и луж.

Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах

Необработанный край и свободный крой: стилист показала необычные джинсы на осень

Необработанный край и свободный крой: стилист показала необычные джинсы на осень

Карго с накладными карманами, для самых смелых - когда просто хочется чего-то необычного.

Необработанный край и свободный крой: стилист показала необычные джинсы на осень

Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

Клеш можно выбирать как от бедра, так и от колена.

Необработанный край и свободный крой: стилист показала необычные джинсы на осень

Джинсы из лоскутков денима, яркий акцент в повседневном образе.

Необработанный край и свободный крой: стилист показала необычные джинсы на осень

Низкая посадка в моде, привет, 90-е! Ностальгические силуэты возвращаются.

Необработанный край и свободный крой: стилист показала необычные джинсы на осень

Какие джинсы купить на осень 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала лучшие образы для школьниц на осень 2021.

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