Необроблений край і вільний крій: стиліст показала незвичайні джинси на осінь
Всіма улюблені джинси восени 2021 "стають" зухвалими: необроблені краї, вільний крій, широкі штанини, романтика 70-х!
Про це в своєму Instagram розповіла стиліст Самаль Сан і показала, які моделі варто вибрати, якщо хочеться чогось нового і незвичайного.
Висока талія на джинсах "подружилася" низькою (фото: instagram.com/tania.ayuso)
Найактуальніші моделі джинсів на найближчі сезони: головні тенденції
- вільний крій
- широкі, прямі по всій довжині джинси
- широкі джинси кльош, кльош від стегна або від коліна
- силуети 70-х і 90-х
- необроблений край
- мішкуваті джинси
- карго
- печворк
- низька посадка
Які джинси вибрати на осінь 2021
Широкі джинси: вибирайте розслаблений силует.
Абсолютний модний фаворит цієї осені, підходять до будь-якого вбрання. Також зверніть увагу на чорний денім, він буде особливо актуальним в умовах осінніх дощів і калюж.
Незаправлені водолазки і пальто до коліна: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах
Карго з накладними кишенями, для найсміливіших - коли просто хочеться чогось незвичайного.
Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ поєднання кольорів на осінь
Кльош можна вибирати як від стегна, так і від коліна.
Джинси з клаптинок деніму, яскравий акцент в повсякденному образі.
Низька посадка в моді, привіт, 90-е! Ностальгічні силуети повертаються.
Які джинси купити на осінь 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раніше стиліст показала кращі образи для школярок на осінь 2021.