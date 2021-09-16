Необроблений край і вільний крій: стиліст показала незвичайні джинси на осінь

Про це в своєму Instagram розповіла стиліст Самаль Сан і показала, які моделі варто вибрати, якщо хочеться чогось нового і незвичайного.

Висока талія на джинсах "подружилася" низькою (фото: instagram.com/tania.ayuso)

Найактуальніші моделі джинсів на найближчі сезони: головні тенденції

вільний крій

широкі, прямі по всій довжині джинси

широкі джинси кльош, кльош від стегна або від коліна

силуети 70-х і 90-х

необроблений край

мішкуваті джинси

карго

печворк

низька посадка

Які джинси вибрати на осінь 2021

Широкі джинси: вибирайте розслаблений силует.

Абсолютний модний фаворит цієї осені, підходять до будь-якого вбрання. Також зверніть увагу на чорний денім, він буде особливо актуальним в умовах осінніх дощів і калюж.

Незаправлені водолазки і пальто до коліна: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

Карго з накладними кишенями, для найсміливіших - коли просто хочеться чогось незвичайного.

Помаранчевий, коричневий і зелений: стиліст назвала топ поєднання кольорів на осінь

Кльош можна вибирати як від стегна, так і від коліна.

Джинси з клаптинок деніму, яскравий акцент в повсякденному образі.

Низька посадка в моді, привіт, 90-е! Ностальгічні силуети повертаються.

Які джинси купити на осінь 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)