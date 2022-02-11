Неоновые мюли и вязаные кеды: 6 необычных вариантов обуви сезона весна-лето 2022
С началом теплого сезона любовь к необычной обуви вспыхивает с новой силой. После затяжной зимы хочется цвета, необычных фактур и деталей. Всем, кто любит выражать себя с помощью модных новинок, сюда.
Мы выбрали несколько стильных и необычных вариантов, которые где-то посередине между вновь модными ugly shoes и традиционными вариантами на весну.
Неоновые флисовые мюли LOEWE
Пушистые мюли неонового оттенка – чистая радость, которая легко скрасит любые будни. Особенно хорошо такая обувь будет смотреться в приглушенном образе.
Вязаные кеды CHLOÉ
Белые кожаные кроссовки Chloé Lauren, покрытые вязаным крючком материалом – утонченная альтернатива вечной классике. Эта пара отлично дополнит ваши кэжуал-образы на теплый сезон.
Ботильоны из кожи и кашемира GABRIELA HEARST
Ботильоны Mishka выглядят как гетры, надетые поверх балеток, и точно придутся по вкусу любителям оригинальной обуви. Такая модель будет особенно удачно смотреться с платьями.
Шлепанцы на платформе из овчины GUCCI
Шлепанцы Elea от Gucci возвращаю нас к моде 90-х. Они выполнены из плюшевой овчины, которая покрывает даже высокую платформу, а в придачу украшены еще одним знаковым элементом тех времен – крупным логотипом. Новинка хорошо сочетается как с юбкой, так и с джинсами.
Прозрачные лодочки AMINA MUADDI
Туфли-лодочки AMINA MUADDI Ami влюбляют с первого взгляда. Фирменные рифленые каблуки дизайнера, которые напоминают бокалы для мартини, прозрачный материал и отделка их серебристой зеркальной кожи… В них можно почувствовать себя как минимум Золушкой, а максимум – стать королевой любой вечеринки.
Сабо с кристаллами MARNI
Креативный директор марки Франческо Риссо всегда внимателен к деталям и обожает создавать вещи для тех, кто осмеливается выделиться из толпы. Сабо, украшенные крупными камнями насыщенных оттенков драгоценных камней – отличное доказательство, что удобная обувь на плоской подошве не означает скучная. Новинка Marni прекрасно дополнит множество модных ансамблей.
Самые модные варианты обуви (фото: net-a-porter.com)
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