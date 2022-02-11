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Неоновые мюли и вязаные кеды: 6 необычных вариантов обуви сезона весна-лето 2022

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Пятница 11 февраля 2022 18:18
Неоновые мюли и вязаные кеды: 6 необычных вариантов обуви сезона весна-лето 2022 Оригинальные модели обуви сезона весна-лето 2022 (фото: коллаж РБК-Украина; net-a-porter.com)
Автор: Ольга Турчаникова

С началом теплого сезона любовь к необычной обуви вспыхивает с новой силой. После затяжной зимы хочется цвета, необычных фактур и деталей. Всем, кто любит выражать себя с помощью модных новинок, сюда.

Мы выбрали несколько стильных и необычных вариантов, которые где-то посередине между вновь модными ugly shoes и традиционными вариантами на весну.

Неоновые флисовые мюли LOEWE

Пушистые мюли неонового оттенка – чистая радость, которая легко скрасит любые будни. Особенно хорошо такая обувь будет смотреться в приглушенном образе.

Неоновые мюли и вязаные кеды: 6 необычных вариантов обуви сезона весна-лето 2022

Неоновые мюли и вязаные кеды: 6 необычных вариантов обуви сезона весна-лето 2022

Вязаные кеды CHLOÉ

Белые кожаные кроссовки Chloé Lauren, покрытые вязаным крючком материалом – утонченная альтернатива вечной классике. Эта пара отлично дополнит ваши кэжуал-образы на теплый сезон.

Неоновые мюли и вязаные кеды: 6 необычных вариантов обуви сезона весна-лето 2022

Неоновые мюли и вязаные кеды: 6 необычных вариантов обуви сезона весна-лето 2022

Ботильоны из кожи и кашемира GABRIELA HEARST

Ботильоны Mishka выглядят как гетры, надетые поверх балеток, и точно придутся по вкусу любителям оригинальной обуви. Такая модель будет особенно удачно смотреться с платьями.

Неоновые мюли и вязаные кеды: 6 необычных вариантов обуви сезона весна-лето 2022

Неоновые мюли и вязаные кеды: 6 необычных вариантов обуви сезона весна-лето 2022

Шлепанцы на платформе из овчины GUCCI

Шлепанцы Elea от Gucci возвращаю нас к моде 90-х. Они выполнены из плюшевой овчины, которая покрывает даже высокую платформу, а в придачу украшены еще одним знаковым элементом тех времен – крупным логотипом. Новинка хорошо сочетается как с юбкой, так и с джинсами.

Неоновые мюли и вязаные кеды: 6 необычных вариантов обуви сезона весна-лето 2022

Неоновые мюли и вязаные кеды: 6 необычных вариантов обуви сезона весна-лето 2022

Прозрачные лодочки AMINA MUADDI

Туфли-лодочки AMINA MUADDI Ami влюбляют с первого взгляда. Фирменные рифленые каблуки дизайнера, которые напоминают бокалы для мартини, прозрачный материал и отделка их серебристой зеркальной кожи… В них можно почувствовать себя как минимум Золушкой, а максимум – стать королевой любой вечеринки.

Неоновые мюли и вязаные кеды: 6 необычных вариантов обуви сезона весна-лето 2022

Неоновые мюли и вязаные кеды: 6 необычных вариантов обуви сезона весна-лето 2022

Сабо с кристаллами MARNI

Креативный директор марки Франческо Риссо всегда внимателен к деталям и обожает создавать вещи для тех, кто осмеливается выделиться из толпы. Сабо, украшенные крупными камнями насыщенных оттенков драгоценных камней – отличное доказательство, что удобная обувь на плоской подошве не означает скучная. Новинка Marni прекрасно дополнит множество модных ансамблей.

Неоновые мюли и вязаные кеды: 6 необычных вариантов обуви сезона весна-лето 2022

Неоновые мюли и вязаные кеды: 6 необычных вариантов обуви сезона весна-лето 2022Самые модные варианты обуви (фото: net-a-porter.com)

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