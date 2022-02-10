"Неузнаваемая" Шэрон Стоун рассказала о сексизме и обратной стороне славы

63-летняя Шэрон Стоун появилась на обложке нового номера журнала The Rake. В этом году культовому фильму, который прославил актрису на весь мир, исполняется 30 лет. Поэтому большая часть интервью было посвящено "Основному инстинкту".

Актриса вспомнила период, когда на нее обрушилась мировая популярность, и сравнила себя с принцессой Дианой: похожее давление со стороны прессы и общества ощущали обе блондинки.

"Мы прославились в одном поколении. Принцесса Диана испытывала то же самое – где бы она ни появилась, ее уже ждали сотни, если не тысячи людей", – отметила Стоун.

Шэрон для нового номера (фото: instagram.com/therake)

В интервью актриса также рассказала о своем сложном детстве в Пенсильвании. Как известно, Шэрон подвергалась физическому насилию со стороны отца, а также сексуальному – со стороны дедушки. Стоун поведала, что ее просили молчать и быть "хорошей маленькой девочкой", даже когда все было ужасно, и она чувствовала, что это совсем не правильно.

"Быть тем, от кого ожидают, что он всегда будет идеальным, тем, кто не жалуется, тем, кто всегда все делает правильно, и тем, кто будет делать это без какого-либо признания, действительно скучно. Быть молчаливой созависимой девчонкой – нездоровая роль", – сказала Стоун.

В сети журнал раскритиковали за чрезмерный фотошоп, назвав звезду "Основного инстинкта" неузнаваемой. Тем не менее, преданные поклонники оценили ее фотосессию и откровенность.