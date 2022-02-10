"Невпізнанна" Шерон Стоун розповіла про сексизм і зворотний бік слави

63-річна Шерон Стоун з'явилася на обкладинці нового номера журналу The Rake. Цього року культовому фільму, який прославив актрису на весь світ, виповнюється 30 років. Тому більша частина інтерв'ю була присвячена "Основному інстинкту".

Актриса згадала період, коли на неї обрушилася світова популярність, і порівняла себе з принцесою Діаною: схожий тиск з боку преси і суспільства відчували обидві блондинки.

"Ми прославилися в одному поколінні. Принцеса Діана відчувала те ж саме – де б вона не з'явилася, її вже чекали сотні, якщо не тисячі людей", – зазначила Стоун.

Шерон для нового номера (фото: instagram.com/therake)

В інтерв'ю актриса також розповіла про своє складне дитинство в Пенсільванії. Як відомо, Шерон піддавалася фізичному насильству з боку батька, а також сексуальному – з боку дідуся. Стоун розповіла, що її просили мовчати і бути "хорошою маленькою дівчинкою", навіть коли все було жахливо, і вона відчувала, що це зовсім не правильно.

"Бути тим, від кого очікують, що він завжди буде ідеальним, тим, хто не скаржиться, тим, хто завжди все робить правильно, і тим, хто буде робити це без будь-якого визнання, дійсно нудно. Бути мовчазною співзалежною дівчиною –нездорова роль", – сказала Стоун.

У мережі журнал розкритикували за фотошоп, що зробив зірку "Основного інстинкту" невпізнанною. Тим не менш, віддані шанувальники оцінили її фотосесію і відвертість.