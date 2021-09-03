Невероятно стройнит: Елена Зеленская восхитила фигурой в модном брючном костюме

"Говорить о конкретных изменениях в вопросах инклюзии и безбарьерности всегда сложно. Хорошим примером равных возможностей получения образования для всех лиц, независимо от расовой, национальной, религиозной принадлежности, является Стэнфордский университет. Он был основан в 1885 году. При университете создан специальный Департамент по вопросам разнообразия и равных возможностей, который обеспечивает равный доступ студентов и преподавателей с инвалидностью и инклюзии. Малая плодотворную дискуссию с руководством Департамента на эти темы.

Мне импонирует индивидуальный подход к каждому студенту, который применяют в этом заведении. Мы в Украине часто унифицируем подходы в образовании, а сегодня я услышала о другом варианте, который работает для более 3 тысяч студентов Стэнфордского университета.

Учебный план составляется отдельно для каждого студента. В университете есть доступные классы, обеспечивается перевод лекций жестовой речью. Работают ассистенты, которые конвертируют текст: увеличивают, оцифровывают, передают шрифтом Брайля. Студенты имеют возможность загрузить в специальную систему свои медицинские справки и добавить конкретный запрос по индивидуальному варианта получения образовательных услуг.

Все это может быть и в украинских вузах. Каждый студент имеет право на доступное образование. Надеюсь, что и в Украине совсем скоро произойдут изменения в отношении к инклюзивному образованию как в наших головах, так и в конкретных поступках", - рассказала Елена.

Елена Зеленская в новом образе (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На снимках она позирует в стильном костюме, который составили пиджак с накладными карманами на груди и тонким ремнем на талии. А также укороченные брюки со стрелками. Такое сочетание зрительно удлинило ноги, а также сделало силуэт более тонким. Елена подобрала себе крупные серьги, а также прихватила солнцезащитные очки. Получилось очень стильно!