Робить більш стрункою: Олена Зеленська захопила фігурою в модному брючному костюмі

Олена Зеленська показала новий образ. Цього разу перша леді змінила чорний колір, що вже став її фірмовим, на сірий. Завдяки вдалим деталям лук візуально зробив дружину президента України ще більш стрункою.
Фото вона виклала у себе в блозі, також розповівши про свій новий візит.
"Говорити про конкретні зміни в питаннях інклюзії та безбар’єрності завжди складно. Гарним прикладом рівних можливостей отримання освіти для всіх осіб, незалежно від расової, національної, релігійної приналежності, є Стенфордський університет. Його було засновано в 1885 році. При університеті створено спеціальний Департамент з питань різноманіття та рівних можливостей, який забезпечує рівний доступ студентів і викладачів з інвалідністю та інклюзію. Мала плідну дискусію з керівництвом Департаменту на ці теми.
Мені імпонує індивідуальний підхід до кожного студента, який застосовують у цьому закладі. Ми в Україні часто уніфікуємо підходи в освіті, а сьогодні я почула про інший варіант, який працює для понад 3 тисяч студентів Стенфордського університету.
Навчальний план складається окремо для кожного студента. В університеті є доступні класи, забезпечується переклад лекцій жестовою мовою. Працюють асистенти, які конвертують текст: збільшують, оцифровують, передають шрифтом Брайля. Студенти мають змогу завантажити в спеціальну систему свої медичні довідки та додати конкретний запит щодо індивідуального варіанту отримання освітніх послуг.
Все це може бути і в українських вишах. Кожен студент має право на доступну освіту. Сподіваюся, що і в Україні зовсім скоро відбудуться зміни у ставленні до інклюзивної освіти як у наших головах, так і в конкретних вчинках", - розповіла Олена.
Олена Зеленська в новому образі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
На знімках вона позує в стильному костюмі, який склали піджак з накладними кишенями на грудях і тонким ременем на талії. А також укорочені штани зі стрілками. Таке поєднання візуально подовжило ноги, а також зробило силует більш тонким. Олена підібрала собі великі сережки, а також прихопила сонцезахисні окуляри. Вийшло дуже стильно!
Раніше Олена блищала у лаконічному образі, доповненому стильними деталями.