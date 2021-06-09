UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Как носить белую рубашку летом: модные идеи от стилиста

Автор: Марина Настевич

Независимо от стилевых предпочтений, в гардеробе каждой женщины должны непременно фигурировать так называемые базовые вещи – простые и универсальные, легко комбинирующиеся с другими вещами и позволяющие создавать множество различных образов. Одной из них является обыкновенная белая рубашка.

Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая рассказала, как же носить белую рубашку летом 2021, и предложила яркие идеи актуальных образов в своем Instagram.

"Их сейчас очень много на полках магазинов и часто я замечаю, что многие не знаю как применять их в повседневных образах", - отметила модный эксперт.

Какая она - универсальная и современная рубашка:

  • Свободного или оверсайз кроя
  • Из плотного хлопка/ льна/ шелка
  • Может иметь накладные карманы
  • Длина покрывающая ягодицы (более длинные будут сильно резать фигуру)

Она подходит абсолютно всем, в независимости от возраста и комплекции, и сочетается с бесчисленным множеством аксессуаров.

Вдохновляйтесь идеями на фото!

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Ранее стилист поделилась действенными приемами, как выглядеть стройнее и выше с помощью одежды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины модастилист