Как носить белую рубашку летом: модные идеи от стилиста

Независимо от стилевых предпочтений, в гардеробе каждой женщины должны непременно фигурировать так называемые базовые вещи – простые и универсальные, легко комбинирующиеся с другими вещами и позволяющие создавать множество различных образов. Одной из них является обыкновенная белая рубашка.
Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая рассказала, как же носить белую рубашку летом 2021, и предложила яркие идеи актуальных образов в своем Instagram.
"Их сейчас очень много на полках магазинов и часто я замечаю, что многие не знаю как применять их в повседневных образах", - отметила модный эксперт.
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Какая она - универсальная и современная рубашка:
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Она подходит абсолютно всем, в независимости от возраста и комплекции, и сочетается с бесчисленным множеством аксессуаров.
Вдохновляйтесь идеями на фото!
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