Як носити білу сорочку влітку: модні ідеї від стиліста

Незалежно від стильових уподобань, в гардеробі кожної жінки повинні неодмінно фігурувати так звані базові речі – прості і універсальні, які легко комбінуються з іншими речами і дозволяють створювати безліч різних образів. Однією з них є звичайна біла сорочка.
Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла розповіла, як же носити білу сорочку влітку 2021, і запропонувала яскраві ідеї актуальних образів у своєму Instagram.
"Їх зараз дуже багато на полицях магазинів і часто я помічаю, що багато хто не знає, як застосовувати їх в повсякденних образах", - зазначила модний експерт.
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Яка вона - універсальна і сучасна сорочка:
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Вона підходить абсолютно всім, в незалежності від віку і комплекції, і поєднується з незліченною безліччю аксесуарів.
Надихайтеся ідеями на фото!
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Раніше стиліст поділилася дієвими прийомами, як виглядати стрункіше і вище за допомогою одягу.