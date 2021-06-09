Як носити білу сорочку влітку: модні ідеї від стиліста

"Їх зараз дуже багато на полицях магазинів і часто я помічаю, що багато хто не знає, як застосовувати їх в повсякденних образах", - зазначила модний експерт.

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Яка вона - універсальна і сучасна сорочка:

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Вільного або оверсайз крою

З щільної бавовни/льону/шовку

Може мати накладні кишені

Довжина покриває сідниці (довші будуть сильно різати фігуру)

Вона підходить абсолютно всім, в незалежності від віку і комплекції, і поєднується з незліченною безліччю аксесуарів.

Надихайтеся ідеями на фото!

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

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