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Як носити білу сорочку влітку: модні ідеї від стиліста

Автор: Марина Настевич

Незалежно від стильових уподобань, в гардеробі кожної жінки повинні неодмінно фігурувати так звані базові речі – прості і універсальні, які легко комбінуються з іншими речами і дозволяють створювати безліч різних образів. Однією з них є звичайна біла сорочка.

Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла розповіла, як же носити білу сорочку влітку 2021, і запропонувала яскраві ідеї актуальних образів у своєму Instagram.

"Їх зараз дуже багато на полицях магазинів і часто я помічаю, що багато хто не знає, як застосовувати їх в повсякденних образах", - зазначила модний експерт.

Яка вона - універсальна і сучасна сорочка:

  • Вільного або оверсайз крою
  • З щільної бавовни/льону/шовку
  • Може мати накладні кишені
  • Довжина покриває сідниці (довші будуть сильно різати фігуру)

Вона підходить абсолютно всім, в незалежності від віку і комплекції, і поєднується з незліченною безліччю аксесуарів.

Надихайтеся ідеями на фото!

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Раніше стиліст поділилася дієвими прийомами, як виглядати стрункіше і вище за допомогою одягу.

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Новини України модастилист