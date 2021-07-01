Что носить летом в офис: удобные и актуальные варианты образов от стилиста

В середине июня в Украину пришла настоящая жара за +30. В такую погоду всем надо как-то "выживать". Тяжелее всего тем, кто сидит в офисных кабинетах без кондиционеров.
Стилист Евгения Хает собрала в Instagram идеи образов для летнего офиса, где действует нестрогий дресс код. К самому строгому офисному стилю Formal эта подборка не относится.
Мысленно представляем в этих образах закрытую обувь: лоферы, лодочки, аккуратные кеды.
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На лето преимущественно рассматриваем светлые нюдовые оттенки: белый, молочный, беж, кофейный, мятный, пудра, светло-голубой.
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Пробежимся по офисным вариантам на жару:
Иллюстративное фото (instagram.com/jennyhaet)
Желательно избегать приталенных вещей с плотной посадкой. Гораздо комфортнее, когда есть пространство и воздух, когда одежда вас не обтягивает.
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