Що носити влітку в офіс: зручні та актуальні варіанти образів від стиліста

У середині червня в Україну прийшла справжня спека за + 30. У таку погоду всім треба якось "виживати". Найважче тим, хто сидить в офісних кабінетах без кондиціонерів.
Стиліст Євгенія Хаєт зібрала в Instagram ідеї образів для літнього офісу,де діє нестрогий дрес код. До найсуворішого офісного стилю Formal ця добірка не відноситься.
Подумки представляємо в цих образах закрите взуття: лофери, човники, акуратні кеди.
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На літо переважно розглядаємо світлі нюдовие відтінки: білий, молочний, беж, кавовий, м'ятний, пудра, світло-блакитний.
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Пробіжимося по офісним варіантам на спеку:
Ілюстративне фото (instagram.com/jennyhaet)
Бажано уникати приталених речей з щільною посадкою. Набагато комфортніше, коли є простір і повітря, коли одяг вас не обтягує.
Раніше стиліст розповіла, які речі вже не в моді - пора позбавити від них ваш гардероб.