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Що носити влітку в офіс: зручні та актуальні варіанти образів від стиліста

Автор: Марина Настевич

У середині червня в Україну прийшла справжня спека за + 30. У таку погоду всім треба якось "виживати". Найважче тим, хто сидить в офісних кабінетах без кондиціонерів.

Стиліст Євгенія Хаєт зібрала в Instagram ідеї образів для літнього офісу,де діє нестрогий дрес код. До найсуворішого офісного стилю Formal ця добірка не відноситься.

Подумки представляємо в цих образах закрите взуття: лофери, човники, акуратні кеди.

На літо переважно розглядаємо світлі нюдовие відтінки: білий, молочний, беж, кавовий, м'ятний, пудра, світло-блакитний.



Пробіжимося по офісним варіантам на спеку:

  • легкі лляні, бавовняні, віскозні блузи, топи, футболки.

  • костюми з бермудами: жакет + шорти

  • вільні широкі штани палаццо + блуза, сорочка або топ

  • сукні міді А-силуету, на запАх.

  • спідниці міді в поєднанні з топами, блузами.

  • джинси (у вільну п'ятницю) + Блузи, сорочки, футболки.

Ілюстративне фото (instagram.com/jennyhaet)

Бажано уникати приталених речей з щільною посадкою. Набагато комфортніше, коли є простір і повітря, коли одяг вас не обтягує.

Раніше стиліст розповіла, які речі вже не в моді - пора позбавити від них ваш гардероб.

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